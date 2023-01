Windows 10 : comment obtenir une licence

Les promesses ne durent pas toujours éternellement. Début 2015, Microsoft a déclaré que Windows 10 serait le dernier système d’exploitation. Mais ensuite, quelques années plus tard, non seulement Windows 11 est arrivé, mais maintenant aussi le souhait clairement exprimé par l’entreprise que vous passiez s’il vous plaît à Windows 11. Vous pourrez continuer à utiliser Windows 10 pendant un certain temps, mais Microsoft a officiellement cessé de le vendre. Cependant, il existe encore des moyens d’obtenir une licence Windows 10 maintenant.

Acheter des licences Windows 10 d’occasion ? Cela fonctionne !

Vous pouvez souvent obtenir une clé Windows 10 en ligne pour seulement quelques euros, mais cela vous crée des problèmes juridiques, car une clé n’est pas une licence (plus de détails ci-dessous). Une licence Windows 10 est donc nécessaire ! Et vous pouvez toujours l’obtenir de différentes manières.

D’une part, il y a les revendeurs vraiment réputés qui vendent des licences « d’occasion » avec la clé Windows. Par exemple, le gourou des licences, basé à Düsseldorf et, selon son propre site Web, vend non seulement les clés, mais également la licence. Il en coûte environ 15 euros pour Windows 10.

S’il y avait des problèmes avec cela, vous auriez un revendeur allemand que vous pourriez tenir responsable de vous fournir une licence.

Le matériel informatique ancien est souvent fourni avec une clé et une licence Windows. (Photo : Pexels/ studios cottonbro)

Vous êtes encore plus en sécurité si vous achetez du matériel défectueux (!) d’occasion, comme des ordinateurs portables ou d’anciens ordinateurs qui ont encore une vignette de licence Windows avec une clé ou un DVD d’installation. Il existe d’innombrables calculatrices de ce type sur le net, à partir de quelques euros seulement.

La législation européenne vous soutient lorsque vous achetez une voiture d’occasion. Celle-ci prévoit le transfert de la licence du logiciel à l’acheteur du matériel d’occasion si celui-ci faisait partie de l’étendue de la livraison d’origine.

Contrairement à la vente illégale de clés Windows 10 bon marché, vous achetez le matériel, y compris la licence, puis vous le transférez sur un nouvel appareil en tant que particulier. Les différences entre une licence d’occasion d’un ordinateur défectueux et une clé bon marché d’Internet sont minimes – mais d’un point de vue juridique, vous êtes du bon côté avec l’achat d’équipement d’occasion.

Et si vous souhaitez ensuite passer à Windows 11, vous pouvez le faire gratuitement en quelques étapes grâce à la bonne volonté de Microsoft et même contourner les exigences matérielles fastidieuses de Windows 11.

Attention : Une clé n’est pas une licence !

produitclé pour Windows 10 sont toujours disponibles en grande quantité. Microsoft a donné des millions et des millions de clés aux fabricants de matériel, aux éditeurs de logiciels et à d’autres sociétés, certaines pour une fraction de la valeur marchande d’une « vraie » licence que les utilisateurs finaux comme vous et moi achetons.

Beaucoup préfèrent Windows 10 à la version 11 actuelle, mais une mise à niveau gratuite vers le dernier système d’exploitation est possible. (Photo : Microsoft)

Pour Windows 10 Pro, vous payez toujours 259 euros sur le site officiel de Microsoft. Cependant, une simple recherche sur Google fera immédiatement apparaître des bonnes affaires peu coûteuses.

Les clés pour Windows 10 Pro sont disponibles à partir d’un peu moins de 4 euros, sur des portails de logiciels bien connus pour un bon 15 euros. Jusqu’à 98,4 % d’économies sur le prix Microsoft !

Si vous surfez un peu plus loin, vous remarquerez rapidement les contorsions. Par exemple, on parle de « Windows Key License » – ou de « licence keys ». La description du produit ne dit presque jamais « Licence Windows ».

La raison en est simple : les codes correspondent aux clés de produit, mais ne contiennent pas de licence.

Microsoft vend Windows à de nombreuses entreprises dans des packages de licence. Celui-ci stipule contractuellement quand l’entreprise peut remettre les codes. Par exemple, si vous souhaitez vendre un PC ou un ordinateur portable. Si Windows est préinstallé sur votre nouvel ordinateur, le système d’exploitation est livré avec cette offre sur le disque dur.

Les sociétés de services reçoivent différentes conditions de licence, par exemple pour la conversion ou la mise à niveau de postes de travail existants. Si une telle entreprise revend ses clés Windows, le produit peut généralement être activé.

Cependant, un tel comportement contredit le contrat conclu entre Microsoft et l’entreprise. La revente n’est tout simplement pas autorisée.

Les affaires avec les clés Win 10 sont en plein essor, en particulier sur eBay. Les petits caractères indiquent alors que la clé de produit est en fait sans valeur.

Dans le pire des cas, Microsoft pourrait désactiver à distance une telle installation (après plusieurs semaines) et obliger les utilisateurs à acheter légalement une licence d’utilisateur final. Soit dit en passant, les concessionnaires le savent et écrivent souvent en petits caractères pour être sûr que vous obtenez réellement une clé sans valeur sans licence. S’il y avait des problèmes, vous obtiendriez simplement un remplacement.

L’acheteur ne sait pas s’il s’agit vraiment d’une clé avec une licence ou d’une clé de produit pour plusieurs activations. Et les concessionnaires ne sont pas intéressés à cause des prix d’achat de dumping.

Microsoft est assez détendu sur le sujet des clés Windows bon marché. Enfin, une installation Windows permet également d’établir votre propre navigateur Edge et de vendre votre propre package Office sous forme d’abonnement.

Dans quelques cas, cependant, les principaux acheteurs signalent des désactivations soudaines. De tels cas individuels sont ennuyeux quand cela vous frappe.

Windows 10 : fin d’une icône de logiciel

Selon la page officielle du produit Windows, Windows 10 prendra fin le 31 janvier 2023.

259 euros pour Windows 10 ? Microsoft demande des prix élevés pour le système d’exploitation vieillissant. (Avec du matériel de Microsoft)

Mais il y a de bonnes raisons de continuer à compter sur Windows 10. Contrairement à son successeur, il a des exigences système modérées et ne nécessite pas l’exigence TPM 2.0 fortement critiquée.

De plus, Microsoft garantit des mises à jour pour le système d’exploitation affamé jusqu’au 10 octobre 2025 au moins.

Et puis il y a la convivialité, que beaucoup trouvent plus agréable avec Windows 10 qu’avec Win 11. Avec le système actuel, vous pouvez ajuster l’apparence en quelques mouvements – mais cela ne se rapproche toujours pas de l’habituel Gagnez 10.