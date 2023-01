Pratique : Voici 9 accessoires de voyage pour iPad pour booster vos voyages

J’ai récemment fait un petit week-end et je voulais juste apporter mon iPad Pro et les autres éléments essentiels dont j’avais besoin. Avec juste mon iPad et quelques accessoires, j’ai pu faire tout le travail dont j’avais besoin tout en voyageant léger et sans sacrifier la puissance, le confort ou me ruiner. Je voulais faire la lumière sur ces accessoires car je pense qu’ils sont vraiment indispensables.

Quel iPad j’utilise

J’utilise actuellement un iPad Pro 12,9 M1 avec 128 Go de stockage et Wi-Fi uniquement. Cela indique que j’utilise le modèle de base absolu. J’aurais aimé opter pour le 256 Go ou le 512 Go, d’autant plus que mon iPad est mon seul et unique ordinateur, mais j’utilise des SSD pour compenser. Même si j’utilise un iPad Pro, la plupart des accessoires que j’ai mentionnés auront une alternative à votre iPad spécifique, sauf indication contraire. J’essaierai également de ne pas mentionner les accessoires évidents, mais quelque chose comme le Magic Keyboard est impossible à ignorer car il transforme simplement votre iPad en ordinateur portable.

M1 iPad Pro avec clavier magique

Les principaux accessoires

Cette catégorie d’accessoires concerne les produits qui sont généralement toujours physiquement sur l’iPad. Quand je voyage, j’ai toujours cinq produits sur mon iPad :

Origrid par TinyRigs – C’est un produit relativement nouveau que j’utilise depuis quelques mois. Pour les voyages, cette chose est une bouée de sauvetage. Il vous permet de vous déplacer et de voyager avec tous les éléments essentiels de votre iPad sans même avoir besoin d’apporter un sac à dos. L’Origrid se glisse sur le panneau arrière du Magic Keyboard et ajoute du stockage à l’arrière de l’iPad. Le modèle que j’ai a deux compartiments à fermeture éclair et ces bandes tensives qui peuvent être manipulées pour s’adapter à peu près n’importe quoi ! Je peux facilement installer un chargeur, des câbles, des AirPod, des SSD, des crayons Apple, un kit de nettoyage et quelques autres articles.

Protecteur d’écran Paperlike – J’ai eu cela sur chacun de mes iPads. En tant qu’utilisateur de crayon Apple, je l’aime pour la résistance qu’il offre, en particulier lorsque vous ombragez quelque chose ou même que vous prenez simplement des notes. Il protège la partie la plus importante de l’iPad, l’écran, et vous offre une finition antireflet pour que vous puissiez l’utiliser à l’extérieur. L’écran est la variable de revente la plus importante, alors assurez-vous de le garder exempt de rayures et de fissures !

Penoval A4 Pro Apple Pencil Alternative – J’aurais pu mentionner ici l’Apple Pencil 2, mais ce serait ennuyeux. L’Apple Pencil coûte toujours 130 $, cinq ans plus tard ! Le stylo Penoval vous offre 99 % de l’expérience pour 1/4 du coût. Il a une sensibilité à l’inclinaison et un rejet de la paume, se recharge complètement en 30 minutes pour vous offrir six heures d’utilisation continue, se recharge via USB-C, s’enclenche toujours via des aimants et fonctionne avec à peu près n’importe quel iPad. La seule chose est qu’il ne charge pas magnétiquement et sans fil, mais il fait tout le reste, y compris le raccourci à double pression.

Cas Pitaka MagEZ – J’ai récemment publié un article sur ce cas et l’écosystème Pita!Flow. Mais, en bref, ce boîtier ajoute une protection de rail latéral à l’iPad Pro, et il peut rester allumé même lorsque vous utilisez le Magic Keyboard. Il vous permet également de recharger votre iPad sans fil.

Magic Keyboard – Si vous êtes un utilisateur d’iPad Pro ou d’iPad Air et que vous souhaitez que votre iPad remplace en quelque sorte un ordinateur portable, vous devez presque vous procurer cet accessoire. Oui, c’est cher, assis à 350 $ pour le 12,9 pouces. version (actuellement 50 $ de réduction pour la version blanche), mais cela transforme vraiment ce qu’est l’iPad. L’expérience du trackpad est incroyable, la conception flottante est un déclencheur de conversation et le clavier est un plaisir à taper (en train de taper cet article là-bas). Certaines autres options à considérer pour cela sont:

Installation de Tinyrigs Vide TinyRigs TinyRigs complets Pénoval A4 Charge Penoval A4 Magic Keyboard et Paperlike Clavier magique Pitaka MagEZ Pro Protection Pitaka MagEZ Pro

Autres accessoires indispensables

Maintenant que j’ai mentionné les accessoires qui sont toujours sur mon iPad en voyage, il y a quelques autres produits que j’emporte avec moi pour compléter le tout. J’ai toujours besoin d’éléments comme un concentrateur USB-C, un SSD et un moyen de recharger. Voici donc le reste !

Concentrateur USB-C

Le concentrateur USB-C avec lequel j’ai voyagé est l’HyperDrive 6 en 1 avec commandes multimédias. Ce que j’aime à ce sujet, c’est qu’il est très compact, familier et qu’il possède tous les ports essentiels dont j’aurais besoin lors de mes déplacements. Il dispose d’un relais d’alimentation USB-C, d’une carte SD, d’une micro SD, d’un port USB A, d’une prise casque 3,5 mm et d’un port HDMI. Mais ce qui est unique à ce sujet, ce sont les commandes multimédias sur la partie avant du hub. Ceux-ci fonctionnent avec tous les médias que l’iPad lit, et cela fonctionne parfaitement.

Pouvoir

Pour recharger mon iPad, j’utilise le nouveau bloc d’alimentation 108w GAN de Satechi. Le 108w est très exagéré car l’iPad Pro ne peut absorber que 33W à vitesse maximale. Mais j’aime celui-ci car il dispose de trois ports USB-C PD, ce qui lui permet de charger même le MacBook Pro 16 pouces si nécessaire, et il a des broches mobiles, ce qui est toujours un plus.

Accessoires divers

Pour les derniers accessoires, j’aime apporter quelques petites choses. J’apporte toujours mes AirPods Pro Gen II partout où je vais. Je sais que c’est ennuyeux, mais ces choses fonctionnent et la nouvelle mise à niveau d’annulation du bruit de Gen I à Gen II me déconcerte toujours. Il coupe le bruit des avions, le bruit du métro, le bruit des gens et à peu près tout ce qui n’est pas un son aigu soudain. C’est irréel comment ils font cela dans un petit design (form factor).

Je transporte également un Samsung T7 de 500 Go pour décharger tout ce qui ne rentre pas sur l’iPad Pro. Enfin, j’aime apporter un petit kit de nettoyage lorsque je voyage pour m’assurer que je suis sans bavures et sans germes sur l’iPad. J’utilise le kit de nettoyage Paperlike, que j’aime en raison de sa forme et de sa fonction, mais il existe également de nombreux autres kits de nettoyage.

Dernières pensées

En fin de compte, vous devez utiliser ce qui fonctionne pour vous. Certaines personnes emportent un iPad nu partout où elles vont et d’autres emballent suffisamment de batteries, de câbles et de chargeurs pour durer plus d’un mois, même s’ils partent deux jours. Ce sont des articles que j’ai testés pendant des mois, voire des années, et je les considère comme des essentiels de voyage pour mon iPad. Si je devais choisir l’un de ces éléments, je devrais choisir le Magic Keyboard car il transforme vraiment ce que mon iPad est pour moi. Laissez-moi savoir ce que vous pensez! Quels accessoires devez-vous emporter avec vous ? Quelle est la chose sans laquelle vous ne pourriez jamais voyager ? Indiquez sur nos réseaux sociaux quel iPad vous utilisez et votre accessoire le plus recommandé pour l’accompagner !

