OnePlus Pad : la vitesse de charge et la capacité de la batterie dévoilées

Le 7 février, OnePlus dévoilera le produit phare OnePlus 11 aux marchés mondiaux. L’appareil sera la vedette du salon, mais ne sera pas le seul produit présent à l’événement. En fait, l’événement sera important pour OnePlus en tant que marque. La société lancera une nouvelle gamme de produits qui diversifiera davantage son portefeuille. En Inde, nous savons que OnePlus présentera le OnePlus 11R, une nouvelle Smart TV OnePlus, les nouveaux OnePlus Buds et son premier clavier. Outre le clavier, il y aura une autre « première » pour la marque – la première tablette de l’entreprise, la OnePlus Pad.

OnePlus sera la dernière marque de BBK Electronics à rejoindre le segment des tablettes. Après Realme, Oppo et Vivo, OnePlus va faire sa belle entrée. Le OnePlus Pad a été la cible de fuites et de rumeurs, et nous en savons déjà beaucoup sur sa conception. L’appareil sera différent de toute autre tablette que nous avons vue ces dernières années – grâce à un appareil photo de style Oreo au style unique. Maintenant, nous avons un nouvel ensemble de détails sur les spécifications fournies avec l’ardoise.

Caractéristiques affirmées du OnePlus Pad

Le pronostiqueur Digital Chat Station vient aujourd’hui pour faire la lumière sur la batterie et les spécifications de charge. Selon lui, le OnePlus Pad arrivera avec une batterie à double cellule de 4 320 mAh. Ainsi, au final, il disposera d’une capacité totale de 8 640 mAh. Bien sûr, l’utilisation d’une batterie à deux cellules suggère une charge plus rapide. La tablette ne vous décevra pas avec une charge rapide de 67W. Compte tenu de la taille de cette batterie, nous supposons que 67W prendront environ 1 heure pour la recharger complètement.

Le pronostiqueur confirme également la résolution d’affichage de 2,8K pour la tablette. Cela rejoint les spécifications déjà confirmées d’un panneau LCD avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, HDR 10+ et la prise en charge de Dolby Vision. La taille reste un mystère, mais nous nous attendons à quelque chose entre le territoire de 10 pouces et 12 pouces. Après tout, les spécifications divulguées confirment que OnePlus cible les utilisateurs qui souhaitent un bon appareil pour la consommation multimédia.

Malheureusement, le chipset donnant la puissance au OnePlus Pad reste un mystère. Va-t-il ramener le SD870 ? Nous ne savons pas, mais compte tenu du taux de rafraîchissement de 144 Hz, il a besoin d’un GPU puissant. L’ardoise aura un design haut de gamme avec de l’aluminium et il y aura une option de couleur verte qui correspond au OnePlus 11. La campagne de teasers se poursuivra dans les prochains jours et nous nous attendons à ce que d’autres fuites apparaissent.