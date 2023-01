OnePlus 11R : les rendus de presse confirment un design magnifique

OnePlus a prévu un grand événement pour le 7 février où il présentera le OnePlus 11 aux marchés mondiaux. En plus du super-phare, la marque lancera également sa première tablette, OnePlus Pad, une nouvelle Smart TV et un clavier en Inde. En plus de ceux-ci, la marque apportera également le produit phare économique OnePlus 11R en Inde. L’appareil fuyait auparavant mais avait son design caché par un étui de protection. Cependant, des rumeurs indiquent qu’il ressemble au OnePlus 11 standard. Maintenant, un ensemble de rendus divulgués, gracieuseté d’Abhishek Yadav, vient révéler le design magnifique du téléphone.

Conception du OnePlus 11R confirmée

Le OnePlus 11R conservera le langage de conception introduit avec le OnePlus 11. Nous avons la découpe en forme de « P » à l’arrière servant de maison pour un îlot circulaire de caméra. Il y a trois tireurs d’appareil photo et un quatrième trou pour le flash LED. La différence la plus notable entre celui-ci et le OnePlus 11 standard est l’absence du logo Hasselblad. Évidemment, le téléphone moins cher ne conservera pas les goodies apportés par le partenariat avec le fabricant de lentilles.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





L’avant du téléphone présente également une différence majeure par rapport au OnePlus 11 standard. Le OnePlus 11R dispose d’une caméra perforée centrée en haut de l’écran. Les rendus montrent également un affichage légèrement incurvé, mais nous supposons que cela est le résultat d’un effet de verre 2,5D. Le rendu confirme également le retour du curseur d’alerte juste au-dessus du bouton d’alimentation sur le côté droit. Le cadre gauche sert de maison pour la bascule de volume. Le port USB Type-C doit se trouver au bas du téléphone. Selon les fuites, le haut du téléphone apportera un IR Blaster.

Enfin, les rendus confirment les options de couleur Galactic Silver et Black pour le téléphone.

Caractéristiques présumées du OnePlus 11R

Les spécifications du OnePlus 11R sont loin d’être un mystère, grâce aux fuites.

Sous le capot, le OnePlus 11R embarquera un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Le modèle de base recevra 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais nous n’écarterons pas une option supérieure avec 16 Go de RAM. Le téléphone embarquera une configuration à trois caméras avec un vivaneau Sony IMX766 de 50 MP en tête.

Le OnePlus 11R recevra un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution d’affichage de 1,5K. Le téléphone recevra des haut-parleurs stéréo, NFC, un scanner d’empreintes digitales à l’écran et fonctionnera sous Android 13 avec OxygenOS 13. Il tire son énergie d’une batterie de 5 000 mAh.

Il convient de noter que le téléphone sera lancé en Chine à la même date que OnePlus Ace 2. L’Ace 2 apporterait une charge de 100 W. Nous devons encore voir si le OnePlus 11R obtiendra le même amour.