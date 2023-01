Revivez les années dorées du jeu ce vendredi lorsque GoldenEye 007 fait ses débuts sur la Nintendo Switch

Très attendu : Suis-je en train de rêver ? Je n’ai littéralement pas joué à GoldenEye 007 pour la Nintendo 64 depuis le début des années 2000 parce que… eh bien, je n’ai pas eu de N64 depuis le début des années 2000. Cependant, ce système et la série Star Wars sont les jeux qui me manquent le plus dans ce système. Cette semaine, je vais pouvoir vivre la nostalgie de cet incontournable du jeu classique sur ma Nintendo Switch.

En septembre dernier, Nintendo a confirmé que GoldenEye 007 « arrivait bientôt » sur l’émulateur Switch Online N64. Depuis lors, les fans attendent avec impatience plus d’informations, en particulier lorsqu’ils pourraient mettre la main dessus, mais nous n’avons obtenu que le silence du MI6.

Mercredi, Nintendo a finalement annoncé une date de sortie pour GoldenEye via Twitter et YouTube. Il dit que le jeu arrive vendredi sur son service d’abonnement au pack d’extension. Danse joyeuse.

Entrez dans un monde d’espionnage en tant que Bond dans GoldenEye 007. Votre opération secrète pour arrêter le satellite d’armes GoldenEye couvre le monde entier – vous infiltrerez des bases souterraines, chargerez à travers un train militaire et vous faufilerez dans les profondeurs d’une jungle. En cours de route, M vous informera de vos objectifs et Q Branch soutiendra vos efforts avec une gamme de gadgets, mais le succès ultime de cette mission n’appartient qu’à vous. Sauvez la journée, puis visez l’or dans l’action espion contre espion localement ou en ligne dans le mode multijoueur à quatre joueurs et profitez tour après tour de l’action compétitive à la première personne.

Pour les fans, c’est une excellente nouvelle. C’était sans doute l’un des meilleurs, sinon le meilleur, des jeux 007 sur n’importe quelle plate-forme. A-t-il résisté au cours des deux dernières décennies et demie (il aura 25 ans le 23 août) ? À en juger par tous les mods et les remakes faits par des fans DMCA au cours des dernières années, l’intérêt est toujours très élevé. Et puisque l’équipe juridique belliciste de Nintendo a littéralement abattu tous les efforts pour apporter le jeu aux joueurs d’aujourd’hui, nouveaux et anciens, il est probable que de nombreux téléchargements du GoldenEye soient privés.

Sachez qu’il ne s’agit pas d’un remake. C’est le GoldenEye 007 original, tel qu’il est sorti en 1997, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Il conserve même son mode quatre joueurs. En 1997, il s’agissait d’une action compétitive sur un canapé à écran partagé avec quatre contrôleurs. Depuis que Nintendo utilise le jeu original, cela n’a pas changé. Donc, pour jouer localement avec des amis, vous devrez avoir un Switch original (pas le Lite) connecté à votre téléviseur pour que ce soit un moyen viable de jouer. Cependant, Nintendo a ajouté un mode multijoueur en ligne qui permet vraisemblablement aux utilisateurs de jouer des matchs compétitifs en plein écran.

Le jeu sera également disponible sur Xbox via Game Pass ou Rare Replay.