Lancement des calendriers de démarrage de l’espace pour tester l’extraction et le raffinage du minerai d’astéroïdes en orbite

En un mot : Une start-up minière spatiale appelée AstroForge a l’intention d’exploiter des astéroïdes pour leur contenu minéral. La société a prévu deux missions en 2023 pour tester la viabilité du projet. Le premier démontrera un raffinement à zéro g en orbite, et le second lancera une fronde autour de la lune pour étudier sa roche cible dans l’espace lointain.

La première mission d’AstroForge est prévue pour avril. Il fera du stop sur la fusée de covoiturage Transporter-7 de SpaceX. Le voyage montrera aux investisseurs que l’entreprise peut extraire et raffiner du minerai dans l’espace. L’équipe utilisera un CubeSat 6U chargé de hardware « de type astroide » pour tester ses techniques en apesanteur. Elle a déjà prouvé que sa raffinerie peut fonctionner dans le vide.

AstroForge n’a pas fixé de date pour sa deuxième mission, si ce n’est que ce serait plus tard cette année. Pour celui-ci, la société a l’intention d’entrer dans l’espace lointain et de collecter des données à la surface d’un astéroïde.

AstroForge a des conseillers de plusieurs universités, du Planetary Science Institute et de la NASA qui aident à identifier les roches spatiales exploitables. L’équipe a récemment publié une étude avec la Colorado School of Mines qui a examiné la teneur en métal des astéroïdes et comment ils pourraient être extraits et vendus sur Terre ou être utilisés dans l’espace.

Une question laissée par l’étude était la suivante : les astéroïdes riches en minéraux ont-ils une texture de surface identifiable ? L’entreprise pense que oui. Son deuxième séjour dans l’espace vise à confirmer cette théorie en s’approchant d’un astéroïde spécifiquement ciblé et en étudiant sa surface avec des images haute résolution.

Bien sûr, la société ne révèle pas l’emplacement de l’astéroïde qu’elle examinera pour des raisons évidentes. Le PDG d’AstroForge, Matt Gialich, dirait seulement que « c’est plus proche de chez nous que, disons, un rocher dans la ceinture d’astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter ».

« Les ceintures d’astéroïdes, elles sont loin, elles nous emmèneraient comme des allers-retours de 14 ans », a déclaré Gialich à TechCrunch. « C’est quelque chose qui convient beaucoup mieux à la recherche et à l’exploration… Ce n’est pas une analyse de rentabilisation viable pour nous. »

Le rocher qu’AstroForge a en tête n’est qu’un voyage de 11 mois. Il lancera son vaisseau sur une orbite lunaire avec une startup spatiale de Houston appelée Intuitive Machines. De là, il fera le dernier voyage vers l’astéroïde choisi.

Même s’il n’a pas encore quitté la planète, AstroForge est déjà en train de planifier ses prochaines missions. La troisième serait de faire atterrir un engin sur un astéroïde, et la quatrième, de raffiner et de ramener le platine sur Terre.

C’est une tâche beaucoup plus ardue, mais Gialich pense que son équipe l’a compris.

« Nous devons trouver un moyen d’extraire le régolithe de l’astéroïde et de le traiter dans notre raffinerie, et nous pensons avoir résolu ce problème pour notre astéroïde cible », a-t-il déclaré.