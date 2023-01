Fiido: Les nouveaux vélos électriques de la marque 2023 présentés

Fiido, marque de vélos électriques et de scooters, a annoncé l’évolution de sa stratégie en présentant une nouvelle famille de produits pour l’année 2023. Cette nouvelle génération de produits est marquée par une nouvelle philosophie de la marque qui vise à « créer des connexions dans l’ensemble du système de conduite » selon les dires de la marque.

Un écosystème intelligent axé sur la santé, sociale, reliant vélos électriques aux smartphones et montres connectées

La marque s’est fait connaître en 2020 et 2021 grâce à deux projets de financement participatif à grande échelle qui ont permis de lancer deux vélos électriques pliants innovants, le D11 et le Fiido X. Ces derniers ont remporté un franc succès auprès des consommateurs, prouvant que Fiido était en phase avec les besoins des navetteurs urbains.

En 2022, l’équipe de Fiido a poursuivi son travail en se concentrant sur la création de nouvelles expériences pour les cyclistes en proposant des produits différents de ceux existants sur le marché. Ainsi, Fiido a décidé de construire un écosystème intelligent reliant les vélos et scooters électriques aux appareils mobiles et aux montres connectées pour augmenter la participation au cyclisme. Cet écosystème axé sur la santé permettra aux utilisateurs d’interagir avec des personnes partageant les mêmes centres d’intérêts, sans limites géographiques ou spatiales. Les utilisateurs pourront ainsi contrôler et conduire leur vélo ou scooter, surveiller leur santé et s’entourer d’un cercle social de grande valeur.

6 nouveaux vélos électriques Fiido

C21 et C22 des vélos électriques urbains

La nouvelle gamme de produits de Fiido se distingue par son innovation et sa capacité à répondre aux besoins des utilisateurs de tous âges. Les vélos électriques urbains C21 et C22, dotés d’un design minimaliste élégant et d’une performance agile, sont un exemple de la volonté de Fiido de proposer des produits performants et esthétiques.

Titan et M31 des vélos haute performance pour les chemins de montagne

Le Titan, quant à lui, est un SUV à deux roues avancé qui se démarque par son design innovant et sa performance puissante.

Le M31, premier EMTB de haut de gamme de Fiido, doté d’un moteur à entraînement central, promet des perspectives très intéressantes.

Q2 un e-scooter performant

La marque a également annoncé le lancement du Q2, un e-scooter assis dynamique équipé de deux moteurs de 1200W et d’une batterie amovible de 1252,8Wh, conçu pour les routes à fort trafic en ville. Ce modèle s’adresse aux conducteurs en quête de performance.

Fiido Kidz premier vélo électrique avec contrôle parental

Fiido a également présenté son tout premier vélo électrique à pédales pour enfants âgés de 3 à 8 ans, le Fiido Kidz, équipé d’un mode de contrôle parental, une première sur le marché.

Fiido a annoncé que tous ces nouveaux produits seront disponibles à la précommande en mars prochain. Pour en savoir plus sur ces produits innovants, les consommateurs peuvent consulter le site officiel de la marque.