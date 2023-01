Comment empêcher Android 13 de révéler vos mots de passe

TL; DR : L’une des fonctionnalités introduites par Android 13 lors de son lancement l’année dernière peut être très utile dans de nombreuses situations, mais elle peut également révéler des informations sensibles en fonction de la date de mise à jour récente de certaines applications. L’activation des autorisations de remplissage automatique peut atténuer le risque que les mots de passe apparaissent en clair dans le presse-papiers d’un appareil Android.

Android 13 permet aux utilisateurs de voir et de modifier tout ce qui se trouve dans le presse-papiers, mais la fonctionnalité pourrait également révéler des données sensibles, comme des mots de passe, à quiconque pourrait regarder l’écran d’un appareil. Si une application ne marque pas ces informations comme privées, l’activation de la saisie automatique dans les paramètres peut contourner le problème.

À partir d’Android 13, chaque fois que les utilisateurs d’Android copient du texte, des images ou d’autres informations, une bulle apparaît en bas de l’écran et affiche ce que l’utilisateur vient de copier. À partir de là, les utilisateurs disposent d’une variété d’options avec le contenu du presse-papiers : ils peuvent modifier, partager et utiliser le texte ou les images pour effectuer des actions dans différentes applications.

La nouvelle fonctionnalité de presse-papiers peut faire gagner beaucoup de temps aux utilisateurs pour de nombreuses tâches différentes, mais les applications mobiles pour les gestionnaires de mots de passe fonctionnent également généralement via le presse-papiers. La copie des informations d’identification d’un gestionnaire de mots de passe dans une autre application pourrait amener le presse-papiers d’Android 13 à révéler ces informations à quiconque regarde l’écran, en particulier si l’application en question n’a pas reçu de mise à jour pour Android 13.

Les développeurs travaillant sur Android 13 doivent définir si le texte copié est sensible ou non afin que le presse-papiers sache ne pas l’afficher publiquement. Android 13 supprimera également périodiquement automatiquement l’historique du presse-papiers lorsque les utilisateurs y copieront des informations sensibles.

De nombreux gestionnaires de mots de passe ont reçu des mises à jour depuis le lancement d’Android 13 l’été dernier, mais pas tous, de sorte que certains utilisateurs pourraient ne pas être entièrement protégés. Par exemple, ceux qui utilisent encore 1Password 7 doivent effectuer une mise à niveau manuelle vers 1Password 8, qui dispose des dernières mises à jour pour Android 13.

L’activation des autorisations de remplissage automatique pour les gestionnaires et les autres applications qui ne marquent pas le texte sensible devrait leur permettre de saisir automatiquement le texte copié dans les champs, en contournant le presse-papiers. Les utilisateurs peuvent le faire en localisant le service de remplissage automatique dans l’écran des paramètres et en sélectionnant l’application de leur choix. L’emplacement du paramètre varie en fonction de votre appareil Android. De plus, tous les appareils n’utilisent pas la version standard d’Android 13.

Les utilisateurs doivent également veiller à modifier les paramètres du presse-papiers de leur gestionnaire de mots de passe sur tous les appareils et systèmes d’exploitation pour effacer automatiquement le texte copié après un laps de temps défini. Certains d’entre eux, comme Bitwarden et Keeper, laissent le texte dans le presse-papiers indéfiniment par défaut.