Apple rafraîchit les MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max

En bref : Apple a rajeuni ses MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les M2 Pro et M2 Max, son dernier silicium maison. Les modèles de MacBook Pro avec M2 Pro peuvent être configurés avec un processeur à 10 ou 12 cœurs pour jusqu’à 20 % de performances en plus par rapport au M1 Pro et jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée avec 200 Go/s de bande passante. Les acheteurs peuvent également opter pour un GPU à 19 cœurs censé offrir jusqu’à 30 % de performances graphiques supplémentaires, ainsi qu’un moteur neuronal 40 % plus rapide qu’auparavant.

Un MacBook Pro 16 pouces de pré-production avec M2 Pro a fonctionné pendant 22 heures sur une seule charge lors de tests internes, obtenant le titre de la plus longue durée de vie de la batterie jamais vue sur un Mac selon le directeur marketing Greg Joswiak.

Le nouveau MacBook Pro avec M2 Max, quant à lui, pousse les performances vers de nouveaux sommets. Il est livré en standard avec un processeur à 12 cœurs (huit cœurs hautes performances et quatre cœurs efficaces) qui est 20 % plus rapide que le M1 Max. Les acheteurs peuvent configurer la machine avec jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée avec 400 Go/s de bande passante et jusqu’à un GPU à 38 cœurs qui, selon Apple, est 30 % plus rapide que le M1 Max.

Avec une banque de mémoire complète, a déclaré Apple, le modèle M2 Max permet aux créateurs de travailler sur des scènes si volumineuses que les ordinateurs portables ne peuvent même pas les exécuter.

Les nouveaux MacBook Pro d’Apple disposent désormais du Wi-Fi 6E et d’un HDMI plus avancé pour prendre en charge les écrans 8K jusqu’à 60 Hz ou les écrans 4K jusqu’à 240 Hz, ainsi que trois ports Thunderbolt 4, un lecteur de carte SDXC et la charge MagSafe 3.

Les deux modèles sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui avec des prix à partir de 1 999 $ pour le MacBook Pro 14 pouces avec M2 Pro (ou 1 849 $ pour les clients de l’éducation) et 2 499 $ pour le MacBook Pro 16 pouces avec M2 Pro. Passer au MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec M2 Max commande un prix de départ de 3 099 $; le 16 pouces avec M2 Max commence à 3 499 $.

Tous devraient commencer à arriver chez les clients et être disponibles dans les magasins Apple Store et chez les revendeurs agréés à partir du 24 janvier.