Procès pour clavier papillon MacBook : comment vérifier si vous êtes éligible à un paiement allant jusqu’à 395 $

Un procès concernant l’échec du clavier papillon d’Apple sur le MacBook touche à sa fin. Dans le cadre du règlement, Apple a accepté de verser 50 millions de dollars aux utilisateurs de MacBook qui possédaient un MacBook concerné. Vous pourriez recevoir jusqu’à 395 $ dans le cadre de ce règlement de poursuite, et voici comment faire inscrire votre nom sur la liste…

Contexte : Le procès du clavier papillon

Le clavier papillon controversé a été introduit pour la première fois avec le MacBook 12 pouces en 2015. À partir de là, Apple a implémenté la conception sur ses MacBook Air et MacBook Pro. Des inquiétudes concernant la fiabilité et la durabilité sont rapidement apparues, les utilisateurs se plaignant de clés bloquées et cassées, de doubles lettres aléatoires, etc. Entre 2015 et 2019, le clavier papillon a subi plusieurs itérations, dont aucune n’a complètement résolu le problème pour les utilisateurs de MacBook.

Apple a ensuite été frappé par un certain nombre de recours collectifs à travers les États-Unis. Il offrait également un programme de remplacement de clavier gratuit, mais les utilisateurs de MacBook ne considéraient pas cela comme une réponse adéquate car ils faisaient simplement remplacer le clavier cassé par un clavier qui finirait par se casser à nouveau.

Apple a officiellement réglé le recours collectif en novembre lorsqu’un juge a approuvé son intention de verser 50 millions de dollars. Les avocats, bien sûr, recevront une grande partie de ces 50 millions de dollars, mais le reste devrait aller directement aux utilisateurs de MacBook touchés par la saga du clavier papillon.

Qui est éligible aux versements ?

Il existe trois classes différentes pour ce règlement de clavier papillon. La classe de règlement globale comprend «toutes les personnes et entités aux États-Unis qui ont acheté, autrement que pour la revente, un ordinateur portable Apple MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro entre 2015 et 2019 équipé d’un mécanisme de clavier papillon».

Au sein de cette classe globale de règlement se trouvent trois sous-groupes :

Groupe 1 : Obtention d’au moins deux remplacements de topcase auprès d’Apple ou d’un fournisseur de services agréé dans les quatre ans suivant l’achat.

: Obtention d’au moins deux remplacements de topcase auprès d’Apple ou d’un fournisseur de services agréé dans les quatre ans suivant l’achat. Groupe 2 : Obtention d’un seul Topcase de remplacement auprès d’Apple ou d’un fournisseur de services agréé dans les quatre ans suivant l’achat, et la réparation n’a pas résolu les problèmes de clavier.

: Obtention d’un seul Topcase de remplacement auprès d’Apple ou d’un fournisseur de services agréé dans les quatre ans suivant l’achat, et la réparation n’a pas résolu les problèmes de clavier. Groupe 3: Vous avez obtenu un ou plusieurs remplacements de touches auprès d’Apple ou d’un fournisseur de services agréé dans les quatre ans suivant l’achat, et la ou les réparations n’ont pas résolu les problèmes de clavier.

La clé ici est que vous devez avoir fait réparer votre clavier MacBook pour être éligible au paiement (comme indiqué dans les puces ci-dessus). Le simple fait d’acheter un MacBook avec un clavier papillon ne vous donne pas droit à un paiement.

« Si vous possédez un ordinateur de classe et que vous n’avez pas obtenu de remplacement de clavier ou de remplacement de topcase au cours des quatre premières années de possession, vous n’êtes pas éligible au paiement », explique le règlement.

Combien vais-je recevoir ?

Les chiffres définitifs restent à déterminer et dépendent du nombre total de personnes qui soumettent des demandes de paiement. Dans cet esprit, cependant, les estimations actuelles sont les suivantes :

Groupe 1 : Entre 300$ et 395$

: Entre 300$ et 395$ Groupe 2 : Jusqu’à 125 $

: Jusqu’à 125 $ Groupe 3: Jusqu’à 50 $

Comment réclamer mon argent ?

Si vous avez acheté un MacBook éligible auprès d’une source autre que la revente, vous devriez recevoir un e-mail du cabinet d’avocats qui gère le règlement. Vous recevrez un e-mail par achat. Dans chacun de ces e-mails, vous trouverez un « ID unique » et un « PIN ». Vous pouvez également recevoir des copies papier de ces informations par la poste.

Si vous n’avez pas reçu d’e-mail mais pensez que vous êtes éligible au règlement du groupe, vous pouvez remplir manuellement vos informations et fournir la documentation nécessaire ici.

Une fois que vous avez reçu cet e-mail, vous pouvez consulter le formulaire de réclamation du site Web de Keyboard Settlement. Ici, vous entrez votre identifiant unique et votre code PIN. Après avoir entré ces informations, vous serez dirigé vers une page Web distincte vous indiquant dans quel « groupe de règlement » vous vous trouvez.

Si Apple a un enregistrement de la réparation, vous verrez à quel groupe vous appartenez et pourrez remplir le formulaire pour réclamer officiellement votre paiement. Il peut également choisir de s’opposer, de s’exclure ou de ne rien faire. Si vous ne faites rien, vous ne recevrez aucun paiement.

Si vous n’avez pas fait réparer votre clavier par Apple, vous verrez que vous êtes dans le « Groupe 4 », ce qui indique que vous n’êtes pas éligible pour un paiement. Vous pouvez cependant fournir manuellement une documentation prouvant que vous avez fait effectuer une réparation par Apple.

Vous avez jusqu’au 6 mars 2023 pour terminer ce processus et être considéré pour le paiement.

Quand les paiements seront-ils envoyés ?

Une fois la date limite du 6 mars passée, l’audience d’approbation finale aura lieu le 16 mars 2023. Les paiements devraient être envoyés après cela, mais aucun autre détail n’est disponible pour le moment.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :