Apple développe une puce Bluetooth et Wi-Fi en interne ; pourrait passer au modem 5G personnalisé d’ici 2024

Apple travaille depuis plusieurs années sur le développement de son propre modem, cherchant à réduire sa dépendance à Qualcomm. Un nouveau rapport de Bloomberg indique aujourd’hui que ce basculement pourrait commencer dès 2024, tout en ajoutant qu’Apple développe également sa propre puce WiFi et Bluetooth. Cela lui permettrait également d’abandonner Broadcom en plus de Qualcomm.

Apple et Qualcomm étaient engagés dans une vilaine bataille juridique concernant des désaccords sur les licences, les brevets et les redevances liés aux puces de modem. Alors que les poursuites ont été réglées à la dernière minute, Apple a clairement indiqué que son objectif était de développer sa propre technologie de modem pour les futurs appareils iPhone et iPad.

Pour stimuler ces efforts, Apple a finalisé l’acquisition de l’activité modem d’Intel en 2019. Cela a donné à l’entreprise l’accès à des talents d’ingénierie et à une large collection de brevets essentiels aux normes liés à la technologie mobile. Cependant, Apple devra encore licencier certains brevets de Qualcomm et Ericsson, même lorsqu’il passera aux modems internes.

Le nouveau modem interne d’Apple devait sortir dès cette année, mais Bloomberg dit que les « accrocs du développement » ont repoussé cela à la fin de 2024 ou au début de 2025.

Dans le cadre de ce changement, Apple vise également à préparer sa première puce de modem mobile d’ici la fin de 2024 ou le début de 2025, en la laissant échanger l’électronique de Qualcomm Inc., ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les plans sont privés. . Apple devait auparavant remplacer la partie Qualcomm dès cette année, mais des problèmes de développement ont repoussé le calendrier.

Pour abandonner Broadcom, Apple développerait une puce combinée Wi-Fi et Bluetooth qui pourrait faire ses débuts dès 2025. Il travaille également sur une version de suivi de cette puce qui combine le modem mobile, le Wi-Fi et la technologie Bluetooth dans une seule puce.

Apple s’appuie également sur Broadcom pour d’autres composants de l’iPhone, y compris les puces à radiofréquence et les composants de charge sans fil, mais Apple « a également travaillé sur la personnalisation de ces pièces », selon Bloomberg.

La prise de Netcost-security.fr

Bien que les projets d’Apple de passer à la technologie de modem interne aient été signalés à plusieurs reprises, c’est la première fois que nous entendons parler de ses projets de puce Bluetooth et Wi-Fi interne. Tout cela correspond à la conviction de Tim Cook selon laquelle Apple devrait contrôler les composants les plus importants de l’iPhone lui-même.

Tout cela est une entreprise majeure pour Apple, car la société s’est historiquement fortement appuyée sur des partenaires tiers pour ces composants cruciaux. Ce sont les types de changements qui nécessitent des années de tests dans le monde réel, il sera donc intéressant de voir comment Apple déploie tout.

L’aspect le plus intéressant du rapport d’aujourd’hui est qu’Apple travaille également sur une puce qui combine ces trois éléments en un seul : Bluetooth, Wi-Fi et mobile. Bien que cela ne semble pas être un gros problème à première vue, cela pourrait constituer une amélioration majeure de l’efficacité et donc augmenter considérablement la durée de vie de la batterie de l’iPhone.

Êtes-vous nerveux de voir Apple passer de Broadcom et Qualcomm au Wi-Fi, au Bluetooth et à la connectivité mobile ? Faites-nous savoir dans les commnets.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :