Le nouveau module de caméra 12MP de Raspberry Pi obtient la mise au point automatique, le HDR et plus

En un mot : Raspberry Pi a lancé une nouvelle série de modèles de caméras autofocus pour ses populaires ordinateurs monocartes. Le module de caméra Raspberry Pi 3 est proposé en quatre déclinaisons différentes : sensible à la lumière visible et sensible à l’infrarouge, en champ de vision standard ou large (FoV). Tous utilisent le capteur IMX708 rétro-éclairé de Sony et produisent des images de 12 mégapixels (résolution de 4 608 x 2 592 avec des pixels de 1,40 μm).

Le module de caméra original a été lancé en 2013 en tant que premier accessoire officiel de Raspberry Pi et a été suivi d’une déclinaison sensible à l’infrarouge NoIR plus tard cette année-là. Le module de caméra 2, construit autour de l’IMX219 de huit mégapixels de Sony, a été abandonné en 2016 et a servi la communauté depuis. Plus de deux millions d’unités du Camera Module 2 ont été vendues à ce jour.

Les caméras à FoV standard offrent un champ de vision de 66 degrés tandis que les caméras à FoV large s’enregistrent à 102 degrés.

Le module de caméra est doté d’une mise au point automatique motorisée qui peut se concentrer sur des objets d’environ 5 cm à l’infini. Il repose principalement sur la mise au point automatique à détection de phase, mais reviendra à l’algorithme de détection de contraste de Pi si un résultat de mise au point automatique à détection de phase de haute confiance n’est pas disponible. Toutes les caméras Raspberry Pi précédentes avaient une optique à mise au point fixe avec un ensemble statique d’objectifs optimisés pour se concentrer à l’infini.

Comme le note le fondateur de Raspberry Pi, Ebon Upton, la détection de phase permet à l’algorithme de mise au point automatique de fonctionner en continu lors de la capture vidéo pour maintenir la mise au point lorsque la cible dans la scène et / ou le tireur se déplace.

Le nouveau module de caméra prend également en charge l’imagerie à plage dynamique élevée, qui consiste à capturer des photos simultanées avec différents temps d’exposition et à les mélanger en une seule photo qui expose correctement les régions claires et sombres. L’image résultante est le quart de la résolution d’une socket de vue non HDR, a déclaré Upton, mais dans certaines situations, le sacrifice en vaut la peine.

Raspberry Pi a pu s’en tenir au prix de 25 $ pour les déclinaisons standard FoV; les modèles à large champ de vision disposent d’une pile optique plus complexe et coûteuse et commandent donc 35 $.

Le Raspberry Pi Camera Module 3 est disponible dès maintenant auprès de divers revendeurs agréés.