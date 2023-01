15 meilleurs skins Steam pour personnaliser votre client Steam (avec guide d’installation)

Steam est une bibliothèque populaire pour les jeux et autres logiciels. Non seulement parce qu’il possède une large collection de jeux que vous pouvez choisir entre gratuits ou payants. Mais aussi, le fait que Steam possède également d’autres fonctionnalités qui sont bénéfiques pour tout le monde, telles que divers skins Steam, et même la possibilité d’ajouter des amis et de discuter. Si vous aimez changer les visuels de n’importe quelle page, vous allez adorer Peaux de vapeur. Ici, vous connaîtrez les meilleurs skins Steam pour un nouveau look de thème Steam.

Lorsque vous ouvrez le client Steam sur PC, vous remarquerez qu’il n’y a que du bleu partout, ce qui peut être une horreur pour certains. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de changer l’apparence du client dans le menu des paramètres de Steam, sauf en utilisant des skins. Maintenant, le problème ici est que vous ne trouverez pas de skins directement dans Steam. Au lieu de cela, vous devrez télécharger des skins Steam d’ailleurs, tels que le site Web Steam Skins et Steam Personnalisateur.

Steam Skins a quelques collections de thèmes Steam tandis que Steam Customizer a des tonnes de skins qui ont été conçus par la communauté et vous permet également de créer votre propre skin à l’aide de son éditeur de skin.

Meilleurs skins vapeur

Si vous utilisez Steam depuis longtemps sans changer de thème ou de skin, essayez différents looks avec les meilleurs skins Steam. Vous pouvez consulter certains des meilleurs skins Steam dans la liste ci-dessous.

Si vous n’êtes pas au courant du processus d’installation, nous ajouterons le guide en bas. Assurez-vous donc de consulter également le guide pour installer Skins sur Steam.

1. Metro Skin pour Steam

Le skin Metro pour Steam est l’un des skins Steam les plus utilisés. L’ouverture de YouTube et la recherche de skins Steam vous montreront des tutoriels vidéo sur la façon d’installer des skins en utilisant uniquement Metro Skin. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le skin Metro Steam est populaire. Le thème ajoute une belle fond sombre avec des accents violets qui rendent le client vraiment sympa. Il a l’air agréable à regarder et a un bel aspect propre dans l’ensemble. Surtout la page de téléchargement, qui est un million de fois meilleure que la page de téléchargement originale de Steam. De plus, cette peau peut être personnalisée à votre goût.

Créé par : Boneyard Brew

2. Inverser la peau pour la vapeur

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait le client Steam si jamais vous inversiez ses couleurs, alors, ce thème le reproduit parfaitement. Même si le thème Steam inverse les couleurs de l’interface de stock de Steam, il est plutôt joli. Le fond blanc dégage une ambiance hivernale avec de la glace sur tout le client. Cela ne change rien d’autre, juste les couleurs. Il a un peu d’imperfection comme autour du texte noir, mais bon, c’est au moins mieux que le client à thème boursier.

Créé par : Ultimate Luki / 2SeeKU

3. Rouge minimal

Maintenant, lorsque vous regardez Steam, le client a le thème de la couleur bleue tout autour. Si vous n’aimez pas le thème de couleur bleue, vous pouvez simplement installer ce thème rouge épuré et minimaliste pour rendre votre client Steam un peu plus beau.

Créé par: kaleidonkep99

4. Peau d’air pour la vapeur

Ce skin Steam est destiné à ceux qui aiment avoir un client Steam aux couleurs vives. Il y a du bleu ciel pour les menus et un fond blanc. Alors que la page principale du magasin peut être un peu trop pour tout le monde, les autres pages telles que la page Steam du jeu semblent assez rafraîchissantes. C’est agréable à regarder avec plus d’un joli gris et des accents bleu ciel. Bien que certaines pages apportent les couleurs bleu vapeur en arrière-plan. C’est l’un des meilleurs skins Steam que vous pouvez essayer pour changer l’apparence de votre client Steam.

Créé par : Elundris

5. La vie est étrange – Peau de vapeur simple au coucher du soleil

Les jeux vidéo épisodiques comme Life Is Strange sont intéressants à jouer. Maintenant, si vous êtes un fan de la franchise Life IS Strange, vous voudrez peut-être installer ce skin Steam. Comme vous pouvez le voir dans le titre du skin, le skin a un thème de coucher de soleil dans le client. Vous avez la partie supérieure du client dans une couleur jaune vif qui n’est pas dure et la couleur passe à l’orange foncé vers les parties centrale et inférieure du client. Le client a le thème jaune foncé et orange qui se répète autour de différents éléments de Steam.

Créé par: kemando

6. Warframe – La séquence de Perrin

Les fans du populaire jeu de tir à la troisième personne, Warframe vont adorer ce thème. Le thème apporte une palette de couleurs bleu encre à de nombreux éléments, y compris la barre supérieure du client. Tous les éléments, y compris la liste d’amis Steam et les boîtes de message, auront la police de couleur bleue. Le thème est doux pour les yeux.

Créé par: thecaramelsquid

7. Peau de pression

Le Pressure Skin est un excellent skin Steam pour ceux qui souhaitent découvrir une interface utilisateur Steam plus récente et meilleure. Il y a beaucoup de changements tels que l’apparence des boîtes de dialogue et un nouveau style pour les réalisations. Les couleurs et le style en font un skin Steam très moderne, en particulier pour ceux qui utilisent un PC Windows 100 ou Windows 11.

Créé par : Dirt Diglett

8. Peau de synergie

Vous vous sentez un peu bleu? Le skin Synergy pour Steam est votre skin de prédilection. La peau donne l’impression que de l’encre bleue s’est répandue partout. C’est effectivement une jolie couleur. Il y aura quelques changements dans le type de polices utilisées par défaut dans le client Steam. Vous pouvez également voir la texture du marbre rayé dans l’en-tête du client Steam.

Créé par : Shalva

9. Peau FACEIT

Le skin FACEIT pour Steam est une version modifiée du skin PixelVision populaire. La peau FACEIT colle avec le thème noir foncé. C’est idéal pour ceux qui aiment avoir une sensation de fibre de carbone pour tout ce qu’ils possèdent. Il y a des changements très subtils par rapport au skin PixelVision Steam.

Créé par: f1rest

10. Peau plexée

Le Plexed Skin pour le client Windows Stream est parfait pour ceux qui veulent quelque chose de moderne et en même temps, il ne se passe pas trop de choses. Le Plexed Skin a une belle couleur argentée dans la partie supérieure du client Steam. En termes de couleur, il colle avec une nuance de bleu plus foncée. Vous verrez également quelques changements dans l’interface utilisateur de Steam Chat.

Créé par: Fusionfan45

11. Old Flat Green Skin pour la vapeur

Si vous avez toujours aimé l’apparence des couleurs des barres de titre dans Windows 95 et 98, vous devriez essayer ce skin Steam. Le fond a une sorte de ton gris clair à côté d’un accent vert armée ou olive. Pour être juste, ce thème Steam est assez agréable à regarder et le recommanderait à tous ceux qui souhaitent avoir un client Steam plus beau qui se débarrasse des couleurs bleues en stock. Les jeux de couleurs sont doux pour les yeux et les textes ressortent plutôt bien.

Créé par : mid272

12. Peau Naruto Ultimate Bijuu pour Steam

Les fans de Naruto peuvent profiter de ce skin Steam sur le thème de Naruto. Il y a du jaune qui crie partout sur le client. L’en-tête du client a également un logo steam et c’est aussi jaune. De l’arrière-plan au premier plan en via le texte, tout crie jaune, différentes nuances de jaune. Cela peut entraîner des problèmes de lisibilité pour quelques personnes, mais pour les fans de Naruto, cela devrait rester assez ferme et il n’y aurait aucune plainte d’aucune sorte. La page de la bibliothèque qui montre quels jeux sont dans votre compte a l’image de Naruto en arrière-plan au lieu des images du jeu.

Créé par : mid272

13. Skin PixelVision 2 pour Steam

Si vous avez toujours voulu donner de petites nuances ou teintes au client Steam, ce Steam Skin est parfait. Ça ne change pas tout, juste l’essentiel. Le fond est noir avec le bleu foncé comme accent. Le texte et les autres boutons de menu sont de couleur blanche, tout comme vous les verriez sur l’interface par défaut du client. Les boutons ressortent très bien, bien mieux que la façon dont Steam l’a réellement sur l’interface par défaut. L’en-tête a une belle sensation de fibre de carbone qui rend tout le temps le client agréable à regarder. C’est l’un des meilleurs skins Steam à essayer.

Créé par : Pulseh / Black4Blade

14. Peau d’interface utilisateur Steam minimale

Ceci est un autre des skins d’apparence propre pour le client Steam. Le skin Steam va avec un thème noir et blanc régulier qui est assez agréable à part quelques problèmes avec le texte. Vous pouvez également apporter des modifications au texte en le changeant en rouge, bleu ou vert. L’accent est un jaune très clair, qui va certainement assez bien avec le noir et le blanc. Si vous aimez que tout soit minimaliste, c’est le skin de votre client Steam.

Créé par: Ph0xy

15. Peau compacte pour la vapeur

Voici un autre skin minimaliste pour Steam si le précédent ne vous convenait pas. Il garde tout hors de la peau par défaut mais se débarrasse du fond bleu et le transforme en noir, ce qui est beaucoup mieux à regarder honnêtement. Alors que les autres skins Steam de la liste peuvent avoir des couches et des éléments supplémentaires, ce skin est assez léger et même si vous avez un PC bas de gamme, il pourra bien se charger sans hoquet et pics CPU aléatoires ou tout ce qui fait le PC inutilisable.

Créé par : seq

Comment créer votre propre skin Steam

Si vous n’aimez pas les skins Steam qui ont été créés par de nombreuses personnes en ligne, vous pouvez toujours utiliser l’option pour créer les vôtres. Il existe même un site Web parfait que vous pouvez utiliser pour créer vos propres skins Steam. Bien nommé Steam Customizer, il s’agit d’un site qui vous permet de créer votre skin avec les couleurs et fonds de votre choix,

Vous avez la possibilité de changer différents éléments Une fois que vous avez finalisé la conception de votre skin, vous pouvez simplement télécharger le skin sur votre système et l’installer sur Steam. Alternativement, vous pouvez également télécharger l’outil Skin Creator sur votre PC et concevoir des skins selon votre souhait. C’est un excellent moyen de personnaliser votre skin, en particulier lorsqu’il existe de nombreux skins qui n’ont peut-être pas été mis à jour depuis longtemps.

Comment installer les skins Steam

Maintenant que vous avez la liste des meilleurs skins Steam, choisissez votre thème Steam préféré et profitez de la nouvelle interface utilisateur. Mais certains d’entre vous ne savent peut-être pas comment utiliser ces skins Steam. C’est donc là que ce guide vous aide. Ci-dessous, vous saurez comment installer les skins Steam.

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez utiliser Steam Skins et Steam Customizer pour télécharger divers skins Steam, si vous souhaitez essayer un thème Steam qui ne figure pas dans la liste. Pour installer un skin sur Steam, téléchargez votre skin Steam préféré et extrayez le dossier.

Copiez les fichiers skin (dossier extrait) dans le répertoire Steam. Ce serait:

C/Program Files(x86)->Steam->Skins (Cela peut être différent si vous avez sélectionné un emplacement différent lors de l’installation de Steam). Créez un nouveau dossier s’il est manquant.

Une fois que vous avez fait cela, ouvrez le client Steam, allez dans Paramètres et cliquez sur Interface et sélectionnez le skin dans le menu déroulant.

et sélectionnez le skin dans le menu déroulant. Une fois que vous avez sélectionné le thème, redémarrez simplement Steam et le client se lancera avec le skin nouvellement installé.

Et c’est tout, c’est aussi simple que ça.

Conclusion

Il n’y a pas beaucoup de thèmes Steam disponibles actuellement à part une poignée d’entre eux. Alors que beaucoup d’entre eux ne sont plus mis à jour pour être compatibles avec la dernière version du client Steam. On espère que Steam permettra un jour aux utilisateurs de personnaliser le client sans avoir à installer de thèmes Steam, etc., et apportera probablement une refonte de la conception pour une bien meilleure apparence. Jusque-là, vous pouvez utiliser les skins Steam de notre liste.

C’est donc tout sur la liste des meilleurs skins à vapeur. Faites-nous savoir votre skin préféré et aussi si nous manquons des skins qui doivent figurer sur la liste.

