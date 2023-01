Comment fonctionne Veganuary, le « plus grand mouvement végétalien au monde » qui devient viral sur les réseaux sociaux

L’objectif est de devenir végétalien pendant tout le mois de janvier. La tendance a été très réussie en Italie et Milan en 2022 était la troisième ville au monde pour les participations.

C’est plus simple qu’il n’y paraît : voir c’est croire. C’est la philosophie de Veganuary, « le plus grand mouvement végétalien au monde, qui incite les gens à essayer un régime à base de plantes pour le mois de janvier et pour le reste de l’année », comme l’expliquent les créateurs.

Pour beaucoup, c’est désormais devenu un rendez-vous fixe, notamment en Italie, en janvier 2022 Milan s’est classée troisième ville au monde avec le plus de participants après Santiago et Londres. Et maintenant beaucoup de contenus circulent sur les réseaux sociaux pour raconter son expérience Veganuary.

Qu’est-ce que Veganuary ?

Le nom vient de la crise entre Vegan et janvier, le premier mois de l’année qui annonce généralement de bonnes intentions. C’est un défi alimentaire qui s’est transformé en un véritable événement. Tout est parti de la volonté de mieux informer sur les régimes végétaliens, et en fait le challenge consiste en 31 jours de repas sans viande, poisson et leurs dérivés, donc oeufs, lait, fromage, miel. Un régime strictement végétalien qui vise à mettre en avant tous les aspects positifs de ce régime.

Où commence la tendance

Né il y a 10 ans, au Royaume-Uni, Veganuary tente depuis lors de faire prendre conscience de l’impact décisif d’un certain régime sur l’environnement et la santé. Ces dernières années, plus de deux millions et demi de personnes ont décidé d’adopter un régime végétalien, du moins pour le mois de janvier. L’initiative est promue en Italie par l’organisation de défense des droits des animaux Being Animals soutenue par des influenceurs et des experts.

« Notre mission est d’inspirer et d’aider les gens à essayer le véganisme, à stimuler le changement commercial et à créer un mouvement mondial de masse qui prône des choix alimentaires compatissants dans le but de mettre fin à l’agriculture animale, de protéger la planète et d’améliorer la santé. » créateurs du projet.

Comment participer au Veganuary

Officiellement, si vous souhaitez participer au défi Veganuary, vous devez vous inscrire sur le site www.veganuary.it, et pendant 31 jours, des recettes et des conseils seront envoyés par e-mail pour faciliter le nouveau régime, de nombreux créateurs au fil des ans ont a également relevé le défi de manière indépendante.

Le conseil donné à ceux qui se lancent dans un régime végétalien n’est pas tant de réfléchir à ce qui est supprimé mais à combien d’aliments peuvent être ajoutés et découverts. En effet, la Vaganuery devient aussi l’occasion de goûter au lait de chanvre, au beurre de coco, ou à l’aquafaba, les « déchets » de l’ébullition des pois chiches, qui peuvent devenir la base de mayonnaise ou de meringues.

Ceux qui enfreignent les règles, cependant, sont qualifiés de « cheengan », une fusion entre « tricherie », tricherie et végétalien. Pour faciliter le nouveau style alimentaire, il existe aussi d’autres alternatives, comme le flexitarien ou un régime bâti sur les fruits et légumes mais qui permet aussi l’intégration de produits non-vegan issus d’exploitations durables et certifiées : on peut consommer de la viande avec la contrainte de limiter une ou deux fois par semaine.

Des célébrités qui tentent le défi

De nombreuses stars du monde entier rejoindront la campagne 2023, parmi lesquelles l’acteur Famke Janssen, star de X-Men, et le chef français primé Alexis Gauthie. En Italie, en 2022, de nombreux influenceurs et créateurs de contenu ont promu l’initiative sur leurs chaînes.

De plus, Silvia Goggi, spécialiste des sciences de l’alimentation, sera aux côtés de Being Animals, pour démystifier certains mythes sur le régime végétalien et donner des conseils et des recettes. Cette année également, de nombreuses entreprises alimentaires ont rejoint la campagne, avec le lancement de nouvelles options et offres à base de plantes sur leurs produits végétaux.