Compaq : la marque de PC la plus vendue à la fin des années 1980 et 1990

Les ordinateurs avaient finalement fait le grand saut, passant des machines qui occupaient une salle pleine à quelque chose qui pouvait tenir sur un bureau, mais ils étaient encore loin d’être portables. En 1982, trois entrepreneurs ont décidé qu’ils voulaient changer cela.

À partir de 3 000 $, Rod Canion, Jim Harris et Bill Murto ont fondé une petite entreprise appelée Compaq. Le nom était un portemanteau des mots « compatibilité » et « qualité ».

Il représentait la vision de l’entreprise, qui était de s’attaquer au géant commercial connu sous le nom d’International Business Machines (IBM). L’idée était de créer un PC compatible IBM aussi puissant que l’unité de bureau haut de gamme de son concurrent dans un design (form factor) plus petit et plus portable.

La première entrée de la société sur le marché a été le Compaq Portable en 1983.

C’était à peu près la taille des tours typiques que nous avons aujourd’hui, mais le tout-en-un contenait tout ce dont on aurait besoin pour l’informatique en déplacement, y compris un moniteur monochrome de 9 pouces et un clavier amovible. L’unité entière pouvait tenir dans le compartiment à bagages à main d’un avion, ce qui était l’intention de Compaq.

Alimenté par un processeur Intel 4,77 MHz 8088, le Compaq Portable disposait de 128 Ko de RAM et de deux options de configuration pour le stockage : soit deux lecteurs de disquette double face double densité (360 Ko) de 5,25 pouces, soit un lecteur de disquette et un disque dur de 10 Mo . Il exécutait MS-DOS avec un BIOS propriétaire appelé Compaq DOS 1.13.

L’informatique est devenue omniprésente au point que même ceux qui se souviennent des premiers jours regardent avec étonnement tout le chemin parcouru en seulement 40 ou 50 ans.

Le Compaq Portable a fait ses débuts avec un prix élevé d’environ 3 600 $. Le système était hors de portée pour un utilisateur moyen, mais c’était un vol pour les professionnels qui étaient toujours en déplacement. Compaq a vendu plus de 53 000 unités au cours de sa première année, générant un chiffre d’affaires record de 111 millions de dollars. Les ventes record se sont poursuivies avec le PC portable vendu 329 millions de dollars et 504 millions de dollars en 1983 et 1984.

L’élan de ces premières années a fait de Compaq un chef de file dans l’industrie des PC. En 1986, la société a battu un autre record en devenant la plus jeune société répertoriée dans le Fortune 500, juste après la sortie du Compaq Portable II. En 1987, la startup avait atteint plus d’un milliard de dollars de revenus. A cette époque, l’un des fondateurs, Bill Murto, a quitté son poste de vice-président senior des ventes. Malgré son départ, l’entreprise a continué à monter en flèche.

Une grande partie du succès de Compaq est due au leadership de Rod Canion. Canion a cultivé une culture d’entreprise détendue qui a attiré certains des meilleurs talents de l’industrie. En 1991, Compaq avait atteint plus de 3 milliards de dollars de ventes et occupait la cinquième place en termes de part de marché.

Cependant, 1991 s’est avérée être une année tumultueuse pour l’entreprise. Les différences de vision entre le PDG Canion et le conseil d’administration ont entraîné la démission de Canion et de son cofondateur et SVP de l’ingénierie, Jim Harris.

Le conflit est survenu en partie parce que des concurrents tels que Dell, AST Research et Gateway étaient entrés sur le marché, offrant des alternatives moins chères aux ordinateurs Compaq. La croissance de l’entreprise a chuté à 4 % contre une moyenne de 7 % dans l’industrie.

Le conseil d’administration voulait changer les choses, mais Canion a insisté pour continuer à faire ce qui avait rendu l’entreprise célèbre : vendre des machines professionnelles haut de gamme aux concessionnaires d’entreprise avec une large marge bénéficiaire. Après que Compaq ait subi sa première perte trimestrielle à hauteur de 71 millions de dollars et que les actions de la société aient chuté de plus de 66%, Canion a été évincé. Harris et quatre autres cadres de longue date l’ont suivi cinq semaines plus tard.

Le COO Eckhard Pfeiffer est devenu le nouveau PDG et a conduit l’entreprise dans une nouvelle direction. Jusqu’à présent, Compaq s’était concentré sur la commercialisation et la production de systèmes tels que DeskPro et SystemPro destinés au marché des entreprises.

Le Compaq Presario a été l’un des premiers PC grand public vendu moins de 1 000 $, ce fut un succès.

La vision de Pfeiffer était de proposer des PC abordables au consommateur moyen. Le premier d’entre eux était le Compaq Presario. C’était l’un des premiers PC introduits sur le marché grand public pour moins de 1 000 $, et ce fut un succès.

Pour atteindre ces nouveaux prix bas, Compaq a été la première des grandes sociétés de PC à commencer à utiliser des puces d’AMD et de Cyrix, une pratique qui est finalement devenue un standard de l’industrie. Cette nouvelle stratégie a déclenché une guerre des prix qui a mis d’autres concurrents, dont Packard Bell et AST Research, en faillite. Il a également propulsé Compaq de sa troisième place derrière Apple en 1993 au deuxième fabricant de PC. IBM occupait toujours la première place, mais pas pour longtemps.

En 1994, Compaq avait dépassé le roi des machines professionnelles. Encore une fois, une grande partie de ce succès était liée à la réduction des coûts d’entrée. Cependant, le règne de Compaq devait être de courte durée après une série de mauvaises décisions et d’acquisitions.

La société a commencé à fabriquer des imprimantes en 1989 et celles-ci ont été bien accueillies, mais Pfeiffer n’estimait pas que Compaq avait les ressources nécessaires pour concurrencer le roi des imprimeurs Hewlett Packard, qui détenait 60 % du marché à l’époque. Compaq a vendu sa division d’imprimantes à Xerox pour seulement 50 millions de dollars en 1994.

Compaq Presario CDS 524 (ci-dessus) et Compaq Presario 2240 (ci-dessous): une vitrine d’un ordinateur domestique typique des années 1990.

Compaq a ensuite tenté de se lancer dans l’activité réseau de 4 milliards de dollars par an en s’associant à Cisco en 1995. Pfeiffer a consacré beaucoup d’efforts et de ressources à la création d’une division d’ingénierie réseau.

À partir de 1997, Compaq a fait ce qui semblait être une frénésie d’achat. Tout d’abord, il a racheté Tandem Computers pour 3 milliards de dollars. Cela a été rapidement suivi par la reprise de Microcom plus tard cette année-là et de NetWorth en 1998 pour renforcer sa division réseau.

Avant la fin de 1998, la société rachèterait la légendaire Digital Equipment Corporation (DEC) pour la somme record de 9,6 milliards de dollars. Le rachat de DEC a été la plus grande fusion de l’histoire de l’industrie informatique, mais cela s’est avéré être une décision catastrophique.

Sur le papier, Digital fournirait à Compaq le levier pour gagner en notoriété sur le marché haut de gamme des entreprises et des entreprises, mais cela n’a jamais abouti.

Sur le papier, Digital fournirait à Compaq le levier pour gagner en notoriété sur le marché haut de gamme des entreprises et des entreprises, mais cela n’a jamais abouti. La nouvelle filiale avait une division de fabrication de puces, mais Compaq n’avait aucun intérêt à fabriquer du silicium ou à concurrencer Intel, et les puces DEC n’étaient pas compatibles avec ses ordinateurs.

DEC a également fabriqué des mini-ordinateurs, ce que Compaq n’était pas non plus intéressé à faire. Le conseil aux entreprises était une autre des divisions rentables de Digital, mais ce n’était tout simplement pas ce que Compaq voulait. C’était donc une acquisition totalement incompatible.

L’acquisition de DEC a sans doute été le début de la fin pour Compaq. Au fur et à mesure, lorsqu’une entreprise en reprend une autre, les cultures de l’espace de travail se heurtent. Un grand nombre de licenciements ont eu lieu et le moral de l’entreprise a chuté. Le remaniement a entraîné des délais non respectés et des produits non déplacés. L’entreprise a expédié trop d’unités aux sites de ventes, qui ont finalement dû se débarrasser du surplus à des prix ridiculement bas. Compaq soutenait depuis longtemps ses concessionnaires en absorbant ces démarques, de sorte que l’erreur a coûté des millions à l’entreprise. Cela a également créé des conflits avec des partenaires constructeurs tels que Microsoft.

En 1999, le conseil d’administration de Compaq a estimé que Pfeiffer était devenu déconnecté des employés de base. La nouvelle direction visait à réparer les barrières avec les partenaires constructeurs et à améliorer le moral de l’entreprise. Le président du conseil, Ben Rosen, a donc proposé de remplacer Pfeiffer, une décision que le conseil a approuvée à l’unanimité.

Michael Capellas a remplacé Pfeiffer. Avant sa promotion, Capellas a brièvement (sept semaines) occupé le poste de directeur de l’exploitation et de directeur de l’information avant cela. Cependant, le changement de direction s’est avéré être un cas de trop peu, trop tard.

Les actions de Compaq avaient déjà chuté de près de 50 %, ce qui a conduit à des négociations de fusion avec son rival Hewlett Packard. Ces pourparlers ont conduit à de nouveaux conflits au sein de l’entreprise. Le conseil d’administration était également divisé quant à l’éventuelle fusion, et lorsqu’il s’agissait d’un vote, la décision était à peine adoptée.

En 2002, HP a absorbé Compaq pour 42,2 milliards de dollars. Les actionnaires de Compaq ont conservé 36% de la société fusionnée tandis que HP détenait les 64% restants. Malgré l’octroi de plus de 634,5 millions de dollars de primes pour retenir le personnel clé, il y a encore eu plus de 15 000 licenciements après que les deux sociétés ont finalisé l’accord.

La tension croissante a vu la marque Compaq perdre encore plus de parts de marché au profit de ses concurrents.

La croissance de la division Compaq a diminué et Dell l’a ensuite dépassée en termes de ventes. HP a donc décidé d’intégrer Compaq dans sa propre gamme d’ordinateurs en tant que marque « économique » bas de gamme. Bien sûr, cela ressemblait à un serpent qui se mordait la queue, car la gamme Compaq souffrait de problèmes de qualité causés par la concurrence intra-entreprise.

Compaq a conservé son nom jusqu’au milieu des années 2000, mais lentement, HP a commencé à renommer ses produits sous ses gammes HP Elitebook et HP Probook, et en 2013, il a abandonné la gamme Compaq.

La marque n’a cependant pas complètement disparu. En 2015, la société argentine Grupo Newsan a autorisé le nom à fabriquer des ordinateurs portables Compaq en Argentine. Elle a produit deux nouvelles gammes d’ordinateurs portables Presario en 2016. En 2019. Newsan avait abandonné la marque Compaq.

La série Gone But Not Forgotten de Netcost-security.fr

L’histoire d’entreprises clés de hardware et d’électronique qui, à un moment donné, étaient des leaders et des pionniers de l’industrie technologique, mais qui ont maintenant disparu. Nous couvrons la partie la plus importante de leur histoire, innovations, succès et controverses.