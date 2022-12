1 000 petites mesures : comment économiser de l’énergie cet hiver

À mon avis, il faut économiser de l’énergie pour des raisons égoïstes. Moins de consommation d’énergie indique moins de coûts et donc plus d’économies.

Alors que mes collègues excellent en tant qu’économiseurs d’énergie dans un domaine, je préfère me concentrer sur de nombreuses petites mesures. Parce que chaque espace de vie offre un potentiel d’économies.

De gros repas au lieu de petites collations

Dans la cuisine, en tant que petite famille avec un petit enfant, nous avons commencé à cuisiner des repas les plus copieux possibles, que nous mangerons au cours des prochains jours. Le grand pot de chili con carne est un bon tuyau, tout comme la soupe aux lentilles. Si vous – comme nous – l’aimez plus varié, vous pouvez également cuisiner un camion de pâtes ou de riz et préparer des plats d’accompagnement ou des sauces plus petits.



L’économie réside dans la cuisson de grandes quantités de composants fréquemment utilisés de nos repas. Nous nous sommes également éloignés de la cuisson excessive et avons acheté nos petits pains après une longue promenade matinale à la boulangerie du coin. Ses prix ont également augmenté, mais l’essentiel est qu’il est moins cher que de cuire deux ou trois petits pains dans votre propre four.

Ce n’est que pour la fête de Noël que nous faisons une exception et que nous y cuisinons à grande échelle pour un grand groupe.

Pari? Uniquement sur Switch – et Sega Dreamcast

Dans le salon, il y a un téléviseur plasma énergivore de 2009. Nous n’envisagerions probablement un modèle de téléviseur économe en énergie qu’une fois l’appareil tombé en panne. Néanmoins, on commence à regarder davantage les séries sur tablette si on les regarde seul.

Au lieu de consoles gourmandes en énergie, je parie sur la Nintendo Switch.

La Xbox Series X et la PlayStation 4 sont également séparées de la télévision — quand on joue aux jeux vidéo, on le fait sur une switch dont les frais d’électricité sont à moins de 10 euros par an. Même après les augmentations de prix drastiques. Et nous avons redécouvert les consoles rétro. Surtout, le Sega Dreamcast, qui se déroule en tours multijoueurs le week-end.

Dans la chambre à coucher, la question est en fait claire. Nous utilisons une petite lumière sur la table de chevet, le cas échéant, de sorte que la grande lumière reste éteinte.

Je mets mon bureau à l’envers

Cependant, nous voyons le plus grand potentiel d’économies dans l’étude. Un PC haut de gamme pour le travail éditorial et médiatique était auparavant indispensable. Deux écrans étaient tout aussi importants qu’un tas de technologies supplémentaires toujours connectées à l’ordinateur.

Un hub comme celui-ci de Lenovo transforme n’importe quel ordinateur portable en une machine de bureau. (Photo : Lenovo)

Mais maintenant, je change la configuration et, grâce au concentrateur USB-C, travailler avec mon ordinateur portable sera tout aussi confortable qu’avec l’ordinateur de bureau. La souris, le clavier et les deux moniteurs sont connectés. Grâce au NAS, je synchronise automatiquement les données entre tous les ordinateurs.

Si j’ai alors absolument besoin de l’ordinateur de bureau, je peux continuer à travailler sans problème. Mais ce n’est le cas que lorsque j’édite les podcasts pour Euronics, crée une vidéo ou travaille sur de très gros projets via mes programmes affinitaires que la calculatrice mobile ne peut pas gérer.

Toutes les mesures – à l’exception de la rénovation des bureaux – nous ont permis d’économiser entre 20 et 30 %. Au moins une petite contribution à l’environnement. Mais une grosse somme dans notre portefeuille.

