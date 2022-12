La nouvelle bande-annonce de gameplay de Stalker 2 est incroyable

Très attendu : Une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le très attendu Stalker 2 : Heart of Chornobyl est sortie, et elle a l’air très impressionnante. Le jeu a subi plusieurs retards, dont la plupart résultent directement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, où le développeur GSC Game World est basé, mais il devrait toujours atterrir l’année prochaine.

Stalker 2 a été annoncé pour la première fois en 2018, près d’une décennie après l’arrivée du dernier jeu de la série, Stalker : Call of Pripyat. Alors que les fans des excellents jeux originaux étaient ravis, il y a eu beaucoup de tollé l’année dernière après l’annonce que le jeu incorporerait des NFT – les jetons non fongibles étaient toujours considérés comme la prochaine grande chose (lucrative) dans le jeu à l’époque. Heureusement, le contrecoup a conduit à un demi-tour du studio; il a confirmé plus tard que Stalker 2 n’aurait rien de lié à NFT.

En janvier, GSC Game World a annoncé que Stalker 2 aurait besoin de sept mois de travail supplémentaires pour être prêt. C’était avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, ce qui a encore retardé le match en 2023.

Comme les originaux, Stalker 2 est un jeu de survie en monde ouvert. Il se déroule dans la zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl et regorge de dangers, des anomalies et des mutants aux bandits.

La nouvelle bande-annonce du jeu, intitulée Come to Me, a été publiée sur la chaîne YouTube de GSC Game World il y a quelques heures. Le clip montre vraiment les magnifiques graphismes et l’environnement atmosphérique d’Unreal Engine 5. Il y a aussi un bref aperçu du système de gestion des stocks.

Toute cette beauté indique que le développeur recommande aux joueurs d’avoir une carte graphique Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070 Super / GTX 1080 Ti dans leur système, bien que la configuration minimale requise soit une Radeon RX 580 et une GTX 1060 6 Go. Le jeu sera disponible sur Epic Game Store et Steam au lancement et, grâce à son inclusion dans le service, est une autre raison pour laquelle les gens s’inscrivent à PC Game Pass.

GSC Game World a délocalisé certaines de ses opérations à Prague, en Tchéquie, depuis le début de la guerre en Ukraine. En tant que tel, il s’attend à ce que Stalker 2 ne subisse plus de retards.

Dans des nouvelles connexes, il a été récemment rapporté que Volodymyr Yezhov, un ancien développeur de GSC qui a travaillé sur Stalker : Clear Sky, est mort dans une bataille près de Bakhmut.