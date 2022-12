Baisse de prix de l’iPhone 15 envisagée par Apple, pour les modèles de base et Plus

Un leaker de fonds avec un bilan décent dit qu’Apple envisage une baisse de prix de l’iPhone 15, par rapport au prix de l’iPhone 14. Les prix réduits s’appliqueraient, selon eux, au modèle de base iPhone 15 et au plus grand iPhone 15 Plus.

Bien que l’idée qu’Apple réduise les prix de l’iPhone semble peu probable, il y a des raisons de croire que le rapport pourrait être exact…

Commençons par le début

Les rapports ont constamment indiqué une demande plus élevée que prévu pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max, avec une demande proportionnellement plus faible pour le modèle de base iPhone 14 – et en particulier pour l’iPhone 14 Plus.

Il y a de bonnes raisons de croire ces rapports. Les critiques ont été presque unanimes pour avertir les gens de ne pas acheter le modèle de base de l’iPhone 14, car il n’offrait presque aucun avantage par rapport à l’ancien iPhone 13 – qui peut être acheté directement auprès d’Apple pour 200 $ de moins.

L’iPhone 14 Plus a été reçu de la même manière. Tout ce qu’il a pour lui, c’est un écran plus grand et une batterie plus grande – et bien que les gens veuillent les deux, ils dépenseraient au moins 900 $ pour ce privilège. Il vaut bien mieux dépenser 200 $ supplémentaires pour obtenir les nombreuses fonctionnalités supplémentaires de l’iPhone 14 Pro Max.

Ce supplément de 200 $ vous offre :

Île dynamique

Affichage permanent

Promotion

Presque deux fois la luminosité de l’écran

Trois caméras au lieu de deux

Capteur de caméra principal 48MP

Plage de zoom optique 6x

Meilleure stabilisation optique de l’image

Portraits en mode nuit

Macrophotographie

Photos Apple ProRaw

Vidéos ProRes

Puce A16

Châssis en acier inoxydable

Il n’est donc pas surprenant que les ventes d’iPhone 14 Plus aient été estimées incroyablement faibles.

Apple envisage une baisse de prix pour l’iPhone 15 Plus

Compte tenu de cette situation, il serait logique qu’Apple annule complètement les plans pour l’iPhone 15 Plus. Malheureusement, sa feuille de route produit fonctionne longtemps à l’avance, et un leaker avec de bons antécédents dit qu’il est trop tard pour le faire. Au lieu de cela, dit-il, Apple envisage de réduire considérablement le prix de l’iPhone 15 Plus par rapport au niveau de 900 $ et plus de son prédécesseur.

Macworld rapports.

D’après un billet d’yeux1122 sur Naver, les ventes en baisse de l’iPhone 14 Plus sont « bien au-delà » même des estimations les plus basses d’Apple et Apple réfléchit à de nouvelles stratégies avec l’iPhone 15 pour inverser la tendance. Apple planifie ses sorties de téléphone des années à l’avance, il est donc peu probable qu’il annule ses plans pour l’iPhone 15 Plus. Cependant, Apple envisage « sérieusement » une réduction de prix […] Yyeux1122 a un bilan décent en matière de fuites, prédisant avec précision le prix, la puce et les couleurs de l’iPhone 14 Pro, ainsi que les modifications de conception et la date de sortie de l’iPad de 10e génération.

Yeux1122 ne précise pas l’ampleur de la réduction, mais il faudrait probablement 100 $ pour avoir un impact significatif.

Cela indiquerait également une réduction de prix du modèle de base de l’iPhone 15

Mais si l’iPhone 15 Plus était vendu 800 $, la société ne pourrait pas vendre le modèle 6,1 pouces au même prix.

Pour cette raison, Apple devrait également réduire le prix de l’iPhone 15 d’entrée de gamme, peut-être jusqu’au prix de 700 $ du mini modèle désormais abandonné.

La prise de Netcost-security.fr

Il s’agit d’un seul rapport, bien que provenant d’un leaker avec un bilan décent. Mais il y a certainement une logique dans cette affirmation, comme nous le notons ci-dessus.

Apple ne semble pas avoir beaucoup de chance avec sa stratégie d’ajout d’un 4e modèle à la gamme d’iPhone – plus petit ou plus grand. L’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini qui a suivi se sont tous deux si mal vendus que la société a abandonné un mini modèle de la gamme et a plutôt essayé la tactique opposée d’un modèle de base plus grand. Maintenant, il semble que le modèle Plus n’ait pas fait mieux que le mini.

À plus long terme, la société ferait peut-être mieux de s’en tenir à trois modèles phares – base, Pro et Pro Max (avec un éventuel changement de marque Ultra). La question est de savoir si le modèle Pro Max/Ultra obtiendrait plus de fonctionnalités que le Pro. Il y a des signes qui pointent dans cette direction, même si personnellement je pense que ce serait dommage.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :