Vous ne voulez perdre aucun détail sur les photos prises avec votre Google Pixel 7 ? Voici un guide utile qui vous aidera à capturer des photos sans perte à partir de votre Pixel. Découvrez comment prendre des photos RAW sur Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Les téléphones Google Pixel sont connus pour leurs performances d’appareil photo de premier ordre. Et avec chaque nouvelle version de Pixel, la série ne cesse de s’améliorer dans tous les domaines, en particulier dans le département des appareils photo. Plus que le matériel, le mérite revient au logiciel qui traite les images de la caméra pour la meilleure sortie.

L’application Google Camera par défaut sur les téléphones Pixel possède un certain nombre de fonctionnalités. Mais généralement, les utilisateurs n’utilisent que certaines de ses fonctionnalités. En effet, même les paramètres par défaut de la caméra fournissent une bonne sortie et les utilisateurs n’ont donc pas envie de changer quoi que ce soit.

L’une des fonctionnalités populaires de l’appareil photo sur le Pixel, en fait sur la plupart des téléphones, est la possibilité de prendre des photos RAW. Sur les téléphones Android, vous aurez l’option de deux formats pour enregistrer les photos prises avec l’appareil photo du téléphone. Et JPEG est le format par défaut sur la plupart des téléphones. Le même cas s’applique au Google Pixel 7.

Le format JPEG est courant et vous le connaissez déjà. Les images enregistrées au format JPEG sont plus petites et ne sont pas de qualité optimale. La qualité de sortie est toujours bonne, mais elle supprime certains détails. Alors que les photos RAW conservent tous les détails et sont parfaites pour l’édition. Mais les photos RAW sont assez grandes et occupent plus d’espace, c’est pourquoi les JPEG sont définis par défaut.

Maintenant que vous connaissez les deux formats, JPEG est recommandé dans la plupart des cas. Mais il y a des moments où vous voulez une photo naturelle que vous pouvez modifier à votre guise, alors l’utilisation du format RAW est parfaitement logique. Et ici, vous apprendrez comment basculer entre JPEG et RAW ou vice versa.

Comment prendre des photos RAW sur la série Pixel 7

Si vous possédez un téléphone de la série Pixel 7 ou d’autres téléphones Pixel, vous pouvez facilement sélectionner le format RAW quand vous le souhaitez. Les téléphones Google Pixel ont une option pour les photos JPEG + RAW. La sélection de ce format enregistrera deux photos, une au format RAW et l’autre au format JPEG. Il est similaire aux téléphones Samsung Galaxy. Voici comment activer le format RAW sur les téléphones Google Pixel.

Ouvrez l’application Appareil photo sur votre téléphone Pixel 7. Assurez-vous que la section Appareil photo est sélectionnée, puis appuyez sur la flèche vers le bas disponible en haut. Vous trouverez quelques réglages rapides de l’appareil photo et d’autres options. Sélectionner Plus de réglages.

Cela ouvrira tous les paramètres de l’appareil photo. Cherchez le Avancé option sous général et ouvrez-le.

Activez maintenant le Contrôle RAW + JPEG basculer. Cette bascule ajoutera l’option RAW dans les paramètres rapides.

Revenez à l’application Appareil photo et appuyez à nouveau sur la flèche vers le bas pour ouvrir les paramètres de la visionneuse/rapide. Cette fois, vous aurez une option de plus pour RAW + JPEG.

Lorsque vous souhaitez capturer des photos RAW, sélectionnez simplement l’icône RAW. Et sélectionnez l’autre icône lorsque vous ne souhaitez pas utiliser RAW.

Voici donc comment passer facilement du format JPEG au format RAW dans l’appareil photo de Google Pixel.

Lorsque vous prenez une photo RAW, elle est enregistrée dans un dossier séparé appelé RAW. Et comme vous le savez, cela prend beaucoup de place, évitez de sauvegarder le dossier RAW si vous avez des données limitées ou un espace cloud limité.

Vous pouvez maintenant transférer vos photos RAW pour les éditer à partir de l’outil de votre choix. Les photos RAW sont comme des images DNG prises avec un appareil photo dédié.

Capturez-vous souvent des images au format RAW ou seulement dans certains cas comme pendant des vacances ou des événements ?

J’espère que vous avez trouvé le guide utile, et si vous le partagez avec vos amis qui utilisent des téléphones Pixel. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

