LG tease le module de caméra pour smartphone avec un véritable zoom téléobjectif optique

Tourné vers l’avenir : LG ne fabrique plus de smartphones de marque, mais le géant technologique sud-coréen continue de développer des composants pour d’autres fabricants de combinés. Sa dernière création ne sera pas entièrement dévoilée avant le Consumer Electronics Show de Las Vegas la semaine prochaine mais nous avons déjà une bonne idée de ce qui nous attend.

Le module de caméra à zoom optique téléobjectif, ou simplement la caméra à zoom optique, de LG Innotek offrira de véritables capacités de zoom optique sur la plage de téléobjectif 4-9x grâce à un actionneur de zoom interne qui déplace physiquement l’objectif.

À titre de comparaison, la plupart des smartphones modernes utilisent plusieurs modules de caméra fixes à différentes distances focales et comblent les lacunes à l’aide d’un zoom numérique moins souhaitable.

La solution de LG fonctionnera en conjonction avec un stabilisateur d’image optique et devrait réduire à la fois le nombre de modules de caméra individuels à l’arrière des produits phares et la taille de la bosse de la caméra. Plus d’espace libre à l’intérieur d’un smartphone pourrait permettre des batteries plus grandes.

Le spécialiste coréen de l’électronique ne l’a pas dit franchement, mais leur nouvel appareil photo à zoom optique donne l’impression qu’il comportera un design de style périscope. Il a également déjà remporté un prix de l’innovation CES 2023 et LG s’est associé à Qualcomm pour optimiser des tâches telles que la mise au point automatique, l’exposition automatique et la balance des blancs automatique lorsqu’il est associé à la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2.

Sans surprise, le PDG de LG Innotek, Jeong Cheol-dong, pense que la prochaine évolution de la photographie sur smartphone impliquera l’amélioration du zoom optique des appareils photo mobiles. Les fabricants de combinés ont déjà fait de grands progrès en ce qui concerne la technologie des capteurs et l’IA, il est donc logique de se concentrer ensuite sur ce domaine.

À ce rythme, il ne faudra peut-être pas longtemps avant de voir les appareils photo des smartphones commencer à rivaliser avec les appareils photo reflex numériques à objectif unique (DSLR). C’est particulièrement vrai étant donné que de grands noms comme Nikon et Canon ont déjà pivoté pour se concentrer sur des appareils photo sans miroir plus petits.

On ne sait pas quels appareils seront les premiers à utiliser la nouvelle caméra à zoom optique de LG, mais la société a déclaré que nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux produits l’emballer au CES.