Corsair dit que le comportement étrange du clavier K100 est un bug, pas un enregistreur de frappe

Une patate chaude : certains utilisateurs signalent un problème étrange avec leurs claviers Corsair, qui ont commencé à se comporter comme des enregistreurs de frappe inversés. Plutôt que d’enregistrer silencieusement les frappes au clavier, des morceaux de texte écrits quelques jours auparavant réapparaissent soudainement à l’écran. Il s’agit certainement d’un bug, a déclaré Corsair, et non d’une fonctionnalité « secrète » d’enregistrement de frappe.

Corsair Gaming est en train de vivre un peu un cauchemar en matière de confidentialité en ce moment. Les propriétaires du Corsair K100, un clavier mécanique coûteux destiné aux joueurs, sont équipés de plusieurs fonctionnalités « supplémentaires », mais les utilisateurs signalent que leurs périphériques ont commencé à se comporter comme un appareil d’enregistrement de frappe étrangement défectueux.

Les premiers problèmes avec le K100 ont été signalés sur le forum officiel de Corsair en août, tandis que les derniers ne datent que de quelques heures. Le tout premier utilisateur concerné a déclaré que son clavier K100 « avait commencé à taper de manière aléatoire » alors que l’appareil était connecté à un MacBook Pro. « Il semble généralement taper des messages que j’ai déjà tapés » sur un PC de jeu, a déclaré l’utilisateur, et cela ne s’arrêterait pas tant que le clavier n’était pas débranché puis rebranché.

D’autres utilisateurs ont rejoint le fil, dénonçant avoir vécu une expérience très similaire. Un utilisateur a déclaré que le K100 reproduisait des morceaux de texte précédemment écrits dans un « e-mail très sensible » alors que le PC était en mode sans échec. Une autre personne s’est plainte du fait que son clavier « écrivait » plus de 100 lettres tout seul.

Un utilisateur a noté qu’il n’utilisait pas le logiciel de jeu iCue de Corsair pour programmer le comportement du clavier, de sorte que la « fonctionnalité » de type enregistrement de frappe semble être un problème lié au hardware. Certains clients craignaient d’avoir été piratés par des logiciels malveillants inconnus, mais selon Corsair « il n’y a pas de fonction hardware sur le clavier qui fonctionne comme un enregistreur de frappe ».

Comme beaucoup d’autres claviers haut de gamme, le K100 offre la possibilité de créer des « macros » en enregistrant des entrées – mais c’est une option totalement axée sur l’utilisateur, a assuré Corsair. « La fonction macro pourrait allumer et enregistrer par inadvertance les entrées du clavier, et potentiellement de la souris », a déclaré un porte-parole de Corsair, et ces macros étaient alors « déclenchées et reproduisant les entrées ultérieurement et interprétées à tort comme un enregistrement de frappe ».

La société a déclaré n’avoir reçu qu’un « petit nombre » de plaintes par rapport aux « dizaines de milliers » d’unités vendues à ce jour. Tout en enquêtant sur la « nature précise » du problème, Corsair a récemment publié une nouvelle mise à jour du firmware qui semble résoudre le problème d’enregistrement de frappe – mais les utilisateurs ont déploré le fait que la mise à jour ait également entraîné d’autres problèmes.

Corsair a déclaré que tout utilisateur concerné devrait contacter l’équipe d’assistance de l’entreprise et essayer de réinitialiser le K100 en le débranchant puis en maintenant la touche Échap enfoncée pendant cinq secondes (tout en le rebranchant). « Corsair prend très au sérieux la confidentialité des données de ses clients », a ajouté le porte-parole, et même si un seul utilisateur est impacté, il « travaillera rapidement pour résoudre le problème ».