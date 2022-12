Comment utiliser le même compte WhatsApp sur deux téléphones [Official Method]

WhatsApp est l’une des plateformes sociales les plus utilisées pour communiquer avec les amis et la famille. La plate-forme est également populaire car elle peut être utilisée par les utilisateurs iOS et Android pour discuter, quelle que soit la plate-forme. Meta apporte maintenant l’une des fonctionnalités les plus attendues sur WhatsApp. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser le même compte WhatsApp sur deux téléphones. Ici, vous saurez comment utiliser le même compte WhatsApp sur deux téléphones différents.

De nombreux utilisateurs ont deux appareils ou plus et la plupart d’entre eux aimeraient utiliser le même WhatsApp sur tous leurs appareils. Mais comme vous le savez, il n’était pas possible d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones jusqu’à présent. Pour utiliser le même WhatsApp sur plusieurs téléphones, une configuration requise dès le début et une fois que le compte est connecté sur le nouveau téléphone, il se déconnecte automatiquement du premier appareil. Mais maintenant que Meta apporte officiellement cette fonctionnalité, il n’est pas nécessaire de suivre une application tierce ou d’autres alternatives.

C’est la fonctionnalité que nous voulions tous depuis les débuts de WhatsApp. Il est donc un peu tard, mais au moins maintenant, nous n’avons pas à passer par le long processus pour obtenir la même chose en utilisant des alternatives non officielles.

La nouvelle fonctionnalité officielle est possible grâce à la fonctionnalité Appareils liés qui a été publiée il y a près d’un an. Mais jusqu’à présent, c’était uniquement pour WhatsApp Web et non WhatsApp pour les téléphones. Il permet d’accéder à WhatsApp en utilisant WhatsApp Web sur plusieurs appareils via des navigateurs sans avoir à connecter votre téléphone à Internet.

Étant donné que WhatsApp Web ne vous oblige pas à entrer un numéro, il est assez facile d’y accéder sur deux appareils. Mais lorsqu’il s’agit de téléphones, il est nécessaire d’entrer le numéro de téléphone lors de la configuration. Désormais, WhatsApp prend officiellement en charge la connexion multi-appareils avec le même numéro. Voici donc le processus complet. N’oubliez pas que la nouvelle fonctionnalité fonctionne sur la dernière version de WhatsApp.

Limitations de WhatsApp sur deux appareils

Bien que la nouvelle fonctionnalité permette d’utiliser le même compte WhatsApp sur deux téléphones, elle est limitée aux téléphones Android. Cela indique que votre téléphone secondaire ne peut pas être un iPhone. Cela ne fonctionne que sur Android, du moins pour le moment. Ainsi, si vous êtes déjà connecté à votre compte WhatsApp sur votre téléphone Android ou votre iPhone, vous pouvez utiliser le même numéro WhatsApp pour vous connecter sur un autre téléphone Android. Maintenant que tous les éléments supplémentaires sont couverts, il est temps pour le guide détaillé.

Comment utiliser le même numéro WhatsApp sur deux téléphones

Installez la dernière version de WhatsApp sur le premier appareil et connectez-vous avec votre numéro. Ignorez cette méthode si vous êtes déjà connecté à votre compte sur Android ou iPhone. Installez maintenant la dernière Version WhatsApp sur votre deuxième appareil qui devrait être Android (vous pouvez utiliser l’iPhone une fois qu’il est pris en charge). Si elle est déjà installée, réinstallez l’application. Avec le compte connecté au premier, ouvrez WhatsApp sur le deuxième appareil et démarrez la configuration en choisissant la langue et en acceptant les conditions. Maintenant, lorsqu’il vous demande un numéro de téléphone, appuyez sur trois points dans le coin et sélectionnez Associer un appareil. Il affichera un code QR pour lier un autre téléphone.

Ouvrez WhatsApp sur le premier téléphone et accédez à Menu > Appareils liés > Associer un appareil et scannez le QR Code.

Maintenant, une fois que vous avez scanné le QR, WhatsApp sur le deuxième appareil commencera à synchroniser votre compte à partir du premier téléphone. Cela peut prendre du temps en fonction de votre base de données WhatsApp. Une fois le chargement terminé, vous pourrez utiliser WhatsApp sur le deuxième appareil avec le premier appareil.

Même en utilisant la fonction Link, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de WhatsApp sur l’appareil secondaire.

Vous avez des doutes ? Continuer à lire

Voici quelques questions courantes que de nombreuses personnes pourraient se poser après avoir suivi le guide.

WhatsApp fonctionne-t-il en temps réel sur les deux téléphones ?

Oui, tous les appareils connectés avec le même numéro afficheront des messages en temps réel. Par exemple, si vous envoyez un message à quelqu’un à partir d’un appareil, la même chose se répercutera sur d’autres appareils en même temps.

Ai-je besoin des deux téléphones pour me connecter à Internet ?

Non, vous n’avez besoin d’Internet que sur l’appareil sur lequel vous utilisez WhatsApp pendant cette période. Par ailleurs, vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant n’importe quelle méthode WiFi ou en utilisant Carrier Network.

Ai-je besoin d’une carte SIM sur le deuxième téléphone pour utiliser le même compte WhatsApp ?

Non, le deuxième téléphone n’a pas besoin d’avoir une carte SIM du même numéro ou une carte SIM du tout. Le deuxième téléphone nécessite uniquement Internet via WiFi ou un réseau mobile.

Alors voilà, le guide complet pour utiliser le même compte WhatsApp sur deux téléphones. Cela va être une fonctionnalité super utile car nous n’avons plus besoin de sauvegarder et de restaurer les données WhatsApp juste pour les utiliser sur le téléphone secondaire. Si vous avez encore des doutes, n’hésitez pas à demander dans la section des commentaires.

