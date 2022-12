Les employés de l’Apple Store de St. Louis expliquent le revirement des efforts de syndicalisation

Les employés d’Apple du magasin St. Louis Galleria ont été les derniers à se syndiquer le mois dernier. Cependant, une semaine après avoir soumis son intérêt au National Labor Relations Board (NLRB), le groupe a abandonné le plan. Une première annonce de l’IAM a cité « l’hostilité accrue » d’Apple comme raison du revirement, cependant, maintenant les employés d’Apple eux-mêmes ont expliqué pourquoi la majorité avait changé d’avis.

À titre de rappel, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM) a été choisie comme syndicat pour représenter les employés de l’Apple Store de Saint-Louis. Et un peu plus de 80 employés devaient voter sur l’opportunité d’aller de l’avant avec l’effort de syndicalisation à la mi-novembre.

Puis, une semaine plus tard, l’IAM a diffusé un message indiquant que l’offre était abandonnée et que les tactiques antisyndicales et l’hostilité accrue étaient des facteurs dans la décision.

Cependant, nous n’avons pas entendu parler des employés d’Apple à ce moment-là, juste de l’IAM.

Les employés de l’Apple Store de Saint-Louis s’expriment

Dans un communiqué partagé avec Netcost-security.fr de « la majorité des employés de Saint Louis Galleria Apple Store seuls, sans contribution ni approbation de la direction d’Apple, de l’entreprise, des relations publiques ou du service juridique » vient plus d’informations sur la situation.

La lettre indique que 66 des 83 employés d’Apple ont signé pour retirer l’effort de se syndiquer car « certains ne pensaient plus que le syndicat fournirait quoi que ce soit de complémentaire à la culture d’Apple et aux avantages existants, tandis que d’autres estimaient qu’ils avaient été induits en erreur lors de la signature initiale de leurs cartes ».

Par ailleurs, la lettre indique qu’IAM a précipité un vote, « n’a pas tenu compte des souhaits de nos employés organisateurs » et « IAM a retiré de manière préventive leur pétition auprès du NLRB et a publié une déclaration affirmant que l’hostilité envers les employés de la direction d’Apple avait conduit à cette décision. La réalité est beaucoup plus simple : la majorité des employés de cet Apple Store ne souhaitent pas travailler avec l’IAM.

Fait intéressant, IAM est le syndicat par lequel le premier Apple Store aux États-Unis était représenté.

Consultez le communiqué de presse complet du personnel de l’Apple Store Galleria :

Une déclaration des employés de l’Apple Store concernant la syndicalisation. ________________________________________________________________

• L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM) a tenté de syndiquer l’emplacement de l’Apple Store St. Louis Galleria.

• 79 % des travailleurs (66 sur 83) ont volontairement signé une pétition montrant des preuves objectives à une écrasante majorité que l’IAM et le Conseil national des relations du travail (NLRB) reconnaissent leur désir de retrait anticipé du syndicat.

• Cette décision a été prise sans hostilité de la part de la direction du magasin et sans contrainte ni menace de la part de la direction élargie d’Apple. ST. LOUIS, MO. 5 décembre 2022 – – Le 16 novembre 2022, l’IAM a déposé une requête auprès du NLRB pour représenter les employés de l’Apple Store à la St. Louis Galleria. Un forum en ligne a été immédiatement créé hors du lieu de travail, par les salariés, pour les salariés, indépendant de la direction du magasin et des représentants syndicaux. La direction nous a encouragés à faire nos propres recherches et nous a donné l’espace pour le faire. Ils ont permis aux employés de discuter tout au long de la journée de travail, malgré une perturbation potentielle de notre flux de travail. Le message constant de la direction était de vous renseigner et de faire entendre votre voix, quel que soit votre poste. Dans le forum en ligne ad hoc, les collègues ont partagé leurs sentiments et leurs expériences et ont comparé les notes de leurs recherches indépendantes. Cela a conduit à des conversations difficiles, mais respectueuses, entre pairs. Les points de négociation ont été débattus, mais il était difficile pour l’équipe de s’entendre sur tous ceux qui pourraient être influencés positivement par la négociation collective. Au cours de ces conversations, certains employés ont exprimé leur souhait d’annuler leurs cartes d’autorisation. Certains ne pensaient plus que le syndicat apporterait quoi que ce soit de complémentaire à la culture d’Apple et aux avantages existants, tandis que d’autres estimaient qu’ils avaient été induits en erreur lors de la signature initiale de leurs cartes. La discussion de groupe s’est tournée vers la façon dont les individus pourraient procéder pour révoquer leur support au syndicat. Le 21 novembre, le comité organisateur a informé le groupe ad hoc qu’il avait demandé à l’IAM de ne pas déposer de dossier la semaine précédente, mais le syndicat a ignoré sa demande de retard et a choisi de précipiter le magasin dans un vote pendant une période de vacances chargée. Avec ces nouvelles informations, nous avons déterminé que si nous prenions un syndicat comme partenaire, l’IAM ne conviendrait pas à notre équipe. Dans sa hâte à nous représenter, l’IAM a fait fi des souhaits de nos salariés organisateurs. 79% des travailleurs de l’Apple Store Saint Louis Galleria, sans intimidation de la part de la direction, ont signé une pétition pour le retrait anticipé du syndicat de la représentation et pour soutenir les pairs annulant les signatures d’autorisation syndicale. Cette pétition a été envoyée à l’IAM et au NLRB aujourd’hui, le 5 décembre. Après que les employés ont informé le syndicat de nos plans, l’IAM a retiré de manière préventive leur pétition auprès du NLRB et a publié une déclaration affirmant que l’hostilité envers les employés de la direction d’Apple avait conduit à cette décision. La réalité est bien plus simple : la majorité des employés de cet Apple Store ne souhaitent pas travailler avec l’IAM. Notre équipe croit qu’il est important de faire connaître ces faits sur les raisons pour lesquelles la pétition pour la syndicalisation a été retirée. Nous sommes reconnaissants qu’Apple nous donne la liberté d’organiser et de discuter de nos options. En tant qu’équipe, nous reconnaissons pleinement qu’un syndicat pourrait être un outil nécessaire et puissant pour le travailleur. Cependant, la majorité des travailleurs de l’Apple Store Saint Louis Galleria ne croient pas qu’un syndicat soit nécessaire pour le moment, et ils ne souhaitent pas non plus travailler avec l’IAM à l’avenir. Cette déclaration est publiée par la majorité des employés de l’Apple Store Saint Louis Galleria seuls, sans contribution ni approbation de la direction d’Apple, de l’entreprise, des relations publiques ou du service juridique.

