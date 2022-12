Comment jouer à « Fuck Hitler », le jeu vidéo (gratuit) dans lequel vous pouvez torturer le dictateur nazi

Dans le jeu, vous pouvez torturer le dictateur nazi de la manière la plus disparate, y compris des rafales de mitrailleuses, des scies circulaires et des croix gammées rotatives. Non seulement cela, vous pouvez choisir différents looks pour compléter le travail de ridicule.

Adolf Hilter est l’un des personnages historiques les plus utilisés dans les jeux vidéo, à la fois sous une forme critique et, surtout, sous une forme parodique et violente. Non, on ne fait pas référence à la série Wolfenstein, mais à un titre qui vient de débarquer sur PC via Steam, au nom singulier : Fuck Hitler. Le but du jeu est de torturer le dictateur nazi de la manière la plus disparate, y compris des rafales de mitrailleuses, des scies circulaires et des croix gammées rotatives.

A tout cela s’ajoute la possibilité de pouvoir personnaliser son apparence avec les looks les plus bizarres. Un résultat final grotesque, souligné par la physique de Radgoll, une technique par laquelle le corps du personnage réagit comme s’il s’agissait d’une poupée de chiffon.

L’équipe de développement derrière Fuck Hitler est Tornado Games, la même que Fuck Putin, sorti en avril 2022. Comme on peut le comprendre d’après le nom, les deux titres ont des protagonistes différents mais la même mécanique. Les deux sont également disponibles gratuitement sur Steam. Force est de constater que les jeux vidéo de ce genre font un clin d’œil à l’humour noir dont le contenu pourrait heurter la sensibilité du public.

Tous les jeux vidéo inspirés d’Adolf Hitler

Fuck Hitler représente l’exemple le plus exagéré parmi les titres qui ridiculisent la figure du dictateur génocidaire. Il existe des productions plus connues et nobles telles que les séries Wolfenstein ou Sniper Elite susmentionnées qui, dans une tentative de se moquer de la figure d’Hitler, tentent de plonger le joueur dans un contexte narratif plus structuré et plus profond.

En ce sens, parmi les jeux vidéo les plus critiques et les mieux finis, il convient de mentionner Through The Darkest of Times, un titre stratégique disponible sur PC et console dans lequel gérer la résistance allemande à Berlin pendant les années de la montée du nazisme , jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Un travail de reconstruction minutieux a été réalisé par le studio de développement Paintbucket Games, à tel point que Through The Darkest of Times figurait parmi les nominés dans la catégorie « Games for Impact » aux Game Awards de 2020.