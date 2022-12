Directeur du FBI : TikTok pourrait être le meilleur outil d’espionnage de la Chine

Pourquoi c’est important : Chris Wray a une fois de plus partagé les inquiétudes de Washington concernant TikTok, une application vidéo incroyablement populaire qui pourrait constituer une menace sans précédent pour la sécurité des États-Unis. Le problème réside dans l’algorithme et sa perméabilité à l’appareil de techno-contrôle dystopique du Parti communiste.

TikTok est un formidable outil d’espionnage et de contrôle de masse, et la dictature communiste chinoise pourrait en faire ce qu’elle veut. Telles sont, en bref, les préoccupations exprimées par le directeur du FBI, Christopher Wray, lors d’un événement à la Gerald R. Ford School of Public Policy de l’Université du Michigan.

Wray a une fois de plus décrit TikTok, une application vidéo extrêmement populaire de ByteDance avec 80 millions d’utilisateurs mensuels actifs aux États-Unis et un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, comme une menace potentielle pour la sécurité nationale des États-Unis,

Le problème le plus urgent avec TikTok, a fait remarquer Wray, est son algorithme de recommandations, qui pourrait être utilisé par les autorités de Pékin pour « manipuler le contenu et, si elles le souhaitent, l’utiliser pour des opérations d’influence ». Le Parti communiste pourrait également collecter des données sur les utilisateurs pour des opérations d’espionnage plus traditionnelles, a déclaré Wray.

Tous ces outils de contrôle et d’espionnage sont « entre les mains d’un gouvernement qui ne partage pas nos valeurs », a déclaré le directeur du FBI, ajoutant que la Chine a « une mission qui est tout à fait en contradiction avec ce qui est dans le meilleur intérêt de la États-Unis. » Ce sont des choses qui devraient également concerner le gouvernement américain et les citoyens.

Les remarques de Wray correspondent parfaitement aux opinions exprimées par de nombreux politiciens américains, avec un support bipartisan substantiel pour une interdiction totale de TikTok dans le pays. Le commissaire de la FCC, Brendan Carr, a précédemment déclaré que le gouvernement américain devrait appliquer une interdiction nationale contre l’application chinoise pendant que le gouvernement travaille avec ByteDance pour dissiper tous les problèmes de sécurité concernant TikTok.

Une solution potentielle aux capacités d’espionnage de TikTok serait un partenariat avec une société américaine comme Oracle pour acheminer le trafic des utilisateurs américains via des serveurs basés aux États-Unis, ce que TikTok a commencé à faire en juin. Wray ne semble cependant pas convaincu, car il dit que c’est une question en cours de discussion au sein du Comité sur les investissements étrangers à Washington.

En attendant, ByteDance est confiant quant aux discussions (confidentielles) en cours avec le gouvernement américain. TikTok est « sur la bonne voie pour satisfaire pleinement toutes les préoccupations raisonnables de sécurité nationale des États-Unis », a déclaré la société, et ils « ont déjà fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de ces solutions ».