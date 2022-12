Fixation du projecteur au plafond : Voici comment procéder

Ensuite, percez d’abord les trous dans le plafond conformément aux instructions, insérez les chevilles appropriées et vissez le support. Ensuite, vous placez la plaque de montage sur le projecteur, la vissez au boîtier et assemblez le tout. Acheminez soigneusement les câbles d’alimentation et vidéo à travers leur propre conduit de câble jusqu’à la prise et le lecteur (par exemple, lecteur Blu-ray).