Les lunettes intelligentes Anzu de Razer ne coûtent que 25 $ pour une durée limitée

En bref : le Black Friday était il y a près d’une semaine et nous sommes déjà en plein dans les soldes de la semaine du Cyber ​​Monday, mais les offres continuent d’arriver. La dernière offre intrigante vient de Woot sous la forme de lunettes intelligentes Anzu de Razer, qui ont fait leurs débuts en 2021 pour 199 $ mais peuvent être à vous pendant une durée limitée pour seulement 24,99 $.

Offertes en petites, moyennes et grandes tailles, les lunettes intelligentes Anzu présentent une conception audio à oreille ouverte qui utilise des haut-parleurs de 16 mm ainsi qu’un microphone omnidirectionnel. Une interface tactile sur le cadre gauche permet de contrôler la lecture audio et la fonctionnalité d’assistant vocal lorsqu’elle est associée à un smartphone.

Les lunettes de Razer s’appuient sur le Bluetooth à faible latence de 60 ms pour un « son fluide et sans saccade » et offrent plus de cinq heures d’autonomie sur une seule charge. Lorsque les montures sont repliées, les lunettes s’éteignent automatiquement pour économiser de l’énergie. Le casque porte également un indice IPX4 contre les éclaboussures d’eau de toutes les directions.

Le Razer Anzu est livré avec deux jeux de lentilles. Les verres anti-lumière bleue filtrent 35 % de la lumière bleue des écrans numériques, tandis que les verres polarisés offrent une protection UVA/UVB à 99 % à l’extérieur.

Pour les non-initiés, Woot est un site de ventes Internet qui offre des remises importantes sur une poignée de produits dans de nombreuses catégories. Le site a été lancé à l’été 2004 et a été acquis par Amazon en 2010.

À 24,99 $, les lunettes intelligentes de Razer pourraient facilement tomber dans la catégorie des achats impulsifs ou faire un excellent cadeau de Noël pour les vacances. Même si la qualité audio est terrible, il vous reste toujours une paire de lunettes de soleil pour moins de 25 $. Et si vous les aimez vraiment, Razer s’est associé à Lensabl pour offrir jusqu’à 15 % de réduction sur les verres de prescription.

Woot dit que l’accord sera honoré pendant cinq jours supplémentaires, ou jusqu’à épuisement des stocks, selon la première éventualité. Selon les statistiques de vente de Woot, 84 % des acheteurs ont acheté une unité, 12 % en ont acheté deux et 4 % en ont acheté trois ou plus. Notamment, il y a une limite de cinq par client.