Apple lance une édition spéciale des écouteurs Beats Flex en partenariat avec WACKO MARIA

Apple a annoncé jeudi une nouvelle édition spéciale des écouteurs Beats Flex en partenariat avec la marque de mode japonaise WACKO MARIA. Dotés d’un imprimé léopard exclusif assorti aux tenues de la marque japonaise, les nouveaux écouteurs Beats arriveront dans certains magasins ce vendredi.

Beats Flex édition WACKO MARIA

Il n’y a rien de nouveau dans cette édition spéciale Beats Flex autre que sa finition unique conçue par WACKO MARIA, car les écouteurs sont exactement les mêmes que ceux introduits à l’origine en 2020.

Les Beats Flex sont les écouteurs sans fil d’entrée de gamme d’Apple sous la marque Beats. Contrairement aux AirPods et à d’autres écouteurs Beats plus modernes, les écouteurs Beats Flex ne sont pas vraiment sans fil, mais ils partagent certaines des mêmes technologies que d’autres écouteurs Apple tels que la puce W1 pour un couplage rapide avec iPhone et iPad et Find My support.

Cependant, les écouteurs disposent également du Bluetooth de classe 1 pour assurer une connexion plus stable et également une meilleure compatibilité avec les appareils Android. De plus, les écouteurs Beats Flex disposent d’un microphone intégré et de commandes de volume, et jusqu’à 12 heures d’autonomie. Les utilisateurs peuvent les recharger via un câble USB-C standard.

Pour ceux qui ne connaissent pas, WACKO MARIA a été créé en 2005 avec la prémisse d’avoir la musique comme base de sa fondation – c’est pourquoi il rejoint maintenant Apple et Beats dans ce partenariat. Par exemple, le slogan de WACKO MARIA est « La musique est le déclencheur de l’imagination ». Dans le passé, la société a également travaillé avec des artistes tels que Chet Baker et Bob Dylan pour développer de nouveaux produits.

L’édition limitée Beats Flex en partenariat avec WACKO MARIA sera lancée le vendredi 2 décembre au prix de 69 $. Il sera disponible dans la boutique en ligne de WACKO MARIA et dans certains autres magasins de détail. Bien sûr, vous pouvez également rechercher des offres sur les éditions régulières de Beats Flex sur Amazon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :