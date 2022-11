Les gens utilisent leurs systèmes Windows 11 pour un certain nombre de choses. Que ce soit pour le travail de bureau, jouer à des jeux, diffuser du contenu ou, d’ailleurs, éditer ou créer des fichiers audio et vidéo pour les médias sociaux. Alors que Windows 11 vous permet d’enregistrer à l’écran vos séquences de jeu ou tout ce que vous faites, le besoin d’un enregistreur de son ou de voix est important. Alors, comment compteriez-vous enregistrer votre voix off ou commentaire pour vos vidéos ou podcasts sur votre PC Windows 11 ?

Dans le guide d’aujourd’hui, nous vous montrerons comment utiliser l’application Voice Recorder – une application intégrée sur Windows 11 PC. Maintenant, certains utilisateurs pourraient dire, je ne trouve aucun enregistreur vocal ou application d’enregistrement sonore sur mon PC Windows 11, de quoi parlez-vous ? Eh bien, comme nous l’avons dit précédemment, nous ne vous montrerons pas seulement comment utiliser l’application, mais nous vous montrerons également comment obtenir l’application au cas où vous ne l’auriez pas sur votre PC Windows 11.

Alors, plongeons directement dans le processus.

Comment enregistrer de l’audio sur Windows 11

Nous allons jeter un œil à l’application Windows Sound Recorder qui est préinstallée avec Windows 11. Cependant, si vous ne la trouvez pas dans le menu Démarrer, vous pouvez procéder comme suit.

Lancez le Microsoft Store sur votre PC Windows 11. Assurez-vous que vous êtes connecté à un compte Microsft. Cliquez sur la barre de recherche, puis entrez dans Windows Sound Recorder et appuyez sur la touche Entrée. Vous devriez voir l’application Windows Sound Recorder tout de suite, celle-ci est l’application officielle. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Obtenir pour le télécharger et l’installer sur votre PC Windows 11. L’application Magnétophone sera maintenant installée sur votre PC Windows 11. C’est ça.

Fonctions de base de l’application Sound Recorder

Maintenant que vous avez téléchargé l’application Sound Recorder pour votre PC Windows 11, il est temps d’explorer la fonction de l’application ainsi que la façon dont vous pouvez l’utiliser pour enregistrer votre audio immédiatement. Lorsque vous lancez l’application, vous verrez deux volets.

Sur votre gauche, vous verrez tous les enregistrements audio que vous avez enregistrés avec l’application.

Le côté droit de l’application contiendra votre longueur d’onde audio.

Au bas de l’application, vous trouverez les commandes pour commencer l’enregistrement ainsi que la durée totale de l’enregistrement.

Une fois que vous avez terminé l’enregistrement, vous pouvez facilement le lire en appuyant sur le bouton de lecture.

De plus, vous avez la possibilité de modifier la vitesse de lecture. Vous pouvez choisir entre rapide, normal et extrêmement lent.

L’application Magnétophone propose également des options pour ajouter des marqueurs à la chronologie. Vous pouvez utiliser ces marqueurs pour peut-être marquer quelque chose d’important ou vous pouvez les utiliser pour définir comme pointeurs des parties que vous voudrez peut-être supprimer lors de l’édition du clip audio.

Vers le bas à gauche, vous pouvez choisir entre utiliser le microphone intégré de votre système ou choisir le microphone externe si vous en avez un connecté.

Vous pouvez également choisir de lire les fichiers audio dans l’application en utilisant le bouton d’importation dans le coin supérieur gauche.

Enregistreur vocal – Paramètres de l’application

L’enregistreur vocal pour Windows a deux paramètres importants que vous pouvez régler. Le premier est le format audio du fichier d’enregistrement enregistré. Vous pouvez choisir entre les formats audio suivants

L’application Voice Recorder vous permet également de choisir le type de qualité audio avec lequel vous souhaitez enregistrer l’enregistrement. Ce sont les types d’options de qualité audio parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Auto

Meilleur – Qualité la plus élevée avec la plus grande taille de fichier

Élevé – Qualité recommandée

Taille de fichier moyenne à petite

Par ailleurs, vous pouvez choisir d’utiliser l’application entre les modes clair et sombre. Ou vous pouvez suivre le réglage du système. et il changera automatiquement en fonction du mode sur lequel le système est réglé. Puisqu’il s’agit d’une application gratuite, en particulier celle qui est préinstallée avec Windows 11, vous devez absolument l’essayer car elle est gratuite et ne contient aucune publicité ou achat dans l’application. C’est la meilleure façon d’enregistrer de l’audio dans Windows 11.

Alternatives à l’enregistreur de son intégré sur Windows 11

Outre l’utilisation de l’application Sound Recorder fournie avec Windows 11, vous pouvez également essayer d’autres logiciels d’enregistrement audio gratuits et payants pour enregistrer de l’audio dans Windows 11. Voici quelques bonnes alternatives.

Audace (Gratuit)

Adobe Audition (payant)

Sony Sound Forge (payant)

Wavepad (Gratuit)

Cleanfeed (payant)

Verdict final

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez enregistrer de l’audio sur votre PC Windows 11. l’application d’enregistrement vocal est en effet une très bonne application en ce qui concerne l’enregistrement audio de base. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire beaucoup d’édition audio dessus, mais il fait parfaitement son travail principal. Bien sûr, vous pouvez également utiliser d’autres programmes d’enregistrement audio gratuits ou payants. Le choix t’appartient.

