Les utilisateurs d’iCloud pour Windows affirment que des images et des vidéos d’inconnus apparaissent dans leur bibliothèque

Il y a des problèmes en cours affectant apparemment l’application iCloud pour Windows, en particulier en ce qui concerne le stockage de photos et de vidéos. Selon un certain nombre de plaintes en ligne d’utilisateurs, iCloud pour Windows corrompt certaines vidéos. Il y a aussi des rapports d’un problème plus inquiétant : des photos d’inconnus apparaissent dans la photothèque iCloud des gens.

Problèmes majeurs dans iCloud pour Windows ?

MacRumeurs ont rassemblé certaines de ces plaintes via des plaintes publiées sur leurs forums. Selon un utilisateur concerné, les vidéos prises avec les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro ne sont pas correctement synchronisées avec iCloud pour Windows. Lorsque certaines vidéos sont enregistrées et synchronisées avec iCloud pour Windows, elles deviennent alors « noires avec des lignes de balayage, rendant les vidéos impossibles à regarder ».

Bien que ce problème soit déjà assez grave, certains autres utilisateurs disent qu’ils voient des photos et même des vidéos qu’ils ne reconnaissent pas dans leurs photothèques. La spéculation ici est que ces photos ou vidéos pourraient provenir des bibliothèques iCloud d’autres personnes, bien que rien n’ait encore été confirmé.

Un utilisateur concerné a expliqué le problème :

iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées à partir d’un iPhone 14 pro max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage. En de rares occasions, il insère des images fixes dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être d’autres comptes iCloud. On m’a montré des photos de familles d’autres personnes que je n’avais jamais vues de ma vie, des matchs de football et d’autres photos aléatoires. De toute évidence, cela est extrêmement préoccupant et ne me fait pas vraiment me sentir en sécurité avec iCloud.

Ces problèmes semblent affecter l’application dédiée iCloud pour Windows elle-même, et non l’intégration iCloud Photos récemment lancée dans Windows 11.

Des informations plus précises sur ces problèmes ne sont pas claires pour le moment. Le coupable semble être le transfert de certains types de fichiers entre l’iPhone et le rendu iCloud sous Windows. Le problème semble certainement être un problème côté serveur du côté d’Apple, plutôt que quelque chose du côté de Microsoft.

Avez-vous rencontré des problèmes avec des photos et des vidéos apparaissant via iCloud pour Windows ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette histoire au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage et si un correctif émerge.

