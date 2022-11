Tout ce que vous devez savoir sur Marvel Snap, le jeu de cartes sur le thème des super-héros

Le dernier grand succès de l’industrie est Marvel Snap, un jeu de cartes à collectionner pour appareils mobiles développé par Second Dinner et produit par Nuverse. Voici les nouveautés.

Le nom Marvel est désormais synonyme de succès. Après les comics, les super-héros américains de Disney ont également réussi à conquérir le cinéma, les séries télévisées et les jeux vidéo au fil des années. Le dernier grand succès de l’industrie est Marvel Snap, un jeu de cartes à collectionner pour appareils mobiles développé par Second Dinner et produit par Nuverse. Pour donner une plus grande garantie au projet est la direction de Ben Brode, déjà connu pour Hearthstone, un jeu de cartes populaire de Blizzard.

Lancé le 18 octobre dernier pour les smartphones, le jeu de cartes est déjà devenu un phénomène chez les fans de super-héros Marvel. Le mérite en revient aux mécanismes de jeu simples et accessibles, surtout après la récente mise à jour qui allège l’un des aspects les plus problématiques des jeux de cartes à collectionner : l’introduction aux règles. Le tout est entouré d’une esthétique vraiment précieuse, qui retrace des années et des années de l’histoire de la bande dessinée américaine à travers les héros, les ennemis, les lieux et les icônes Marvel. Le jeu a été bien accueilli par les critiques et le public, avec des millions de téléchargements au cours de ses premières semaines et une note moyenne de 8,5 sur Metacritic, le principal site d’agrégation de notes de l’industrie du jeu.

Malgré l’excellent état dans lequel il est présenté, il manque à Marvel Snap un élément important : le mode PvP, c’est-à-dire la possibilité de jouer contre d’autres personnes. Ce ne sera pas avant un certain temps, car un porte-parole du studio de développement Snap de Marvel a révélé au Washington Post que le multijoueur PvP sera introduit plus tard cette année, donc entre novembre ou décembre 2022. À ce stade, il est facile de s’attendre à la prochaine semaines l’annonce officielle de la date de lancement du mode en question, qui arrivera via la mise à jour.

Ce n’est pas tout, en plus du multijoueur PvP, le jeu de cartes à collectionner attend l’arrivée des guildes, un nouveau système de classement et des modes plus compétitifs. Le tout dans le cadre de modifications générales et d’extensions. Pour plus d’informations sur Marvel Snap, vous pouvez consulter le site officiel du jeu.