Lancement de l’application Façades pour iOS et Mac en tant que guide complet de l’Apple Store

Suite à son incroyable expérience d’application « Apple Store Time Machine », l’aficionado d’Apple Retail Michael Steeber est de retour avec une nouvelle application pour iPhone, iPad et Mac. Avec une belle interface utilisateur, Facades facilite la « navigation, la découverte et la mise en signet d’un catalogue de tous les Apple Store actuels et anciens ».

Michael a lancé l’application gratuite Facades aujourd’hui et a partagé comment elle est née ainsi que toutes les fonctionnalités et détails pratiques dans un article de blog.

« Voici Facades, ma nouvelle application pour iOS, iPadOS et macOS. Avec Facades, vous pouvez parcourir, découvrir et mettre en signet un catalogue de tous les Apple Store actuels et anciens.

Les magasins sont regroupés en catégories pratiques, de sorte que vous pouvez parcourir par emplacement, style de conception ou caractéristique du magasin. J’ai inclus des listes de magasins déplacés, renommés et fermés. Les tendances et les statistiques des magasins sont illustrées par des graphiques colorés. Il y a même une liste de numéros de déploiement de magasins non attribués. »

Lorsque vous créez un signet dans l’application, il est synchronisé avec vos autres appareils avec iCloud. Et Michael a également localisé l’application en chinois.

Facades est une application totalement gratuite pour iOS et Mac, si vous souhaitez soutenir l’excellent travail de Michael, il accepte les dons via Venmo.

Découvrez plus du travail de Michael:

Machine à voyager dans le temps Apple Store

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient les Apple Stores les plus emblématiques comme le tout premier emplacement, Apple Fifth Avenue et Infinite Loop pour leurs grandes ouvertures ? Ou peut-être y étiez-vous et souhaitez-vous revisiter la magie ? Michael Steeber, passionné d’Apple Retail, a mis au point son projet le plus impressionnant à ce jour, Apple Store Time Machine. C’est une application Mac incroyablement immersive pour découvrir et explorer les Apple Stores les plus importants avec des détails incroyables, exactement comment ils étaient lors de leurs grandes ouvertures.

Set de table

Pour suivre plus de Le travail de Michelconsultez son blog Tabletops sur Substack.

