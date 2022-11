Le houblon à bière contient des substances qui protègent contre la maladie d’Alzheimer

Cela a été découvert par une équipe de recherche française qui a identifié certains composés capables d’inhiber la formation de plaques de protéines bêta-amyloïdes associées à la maladie.

La bière est l’une des boissons les plus anciennes et les plus populaires au monde, remontant au moins au cinquième millénaire avant notre ère, dont la consommation modérée aide à maintenir un bon état de santé grâce aux propriétés bénéfiques découlant de sa composition. Cependant, tout le monde n’aime pas le goût amer et distinct du houblon utilisé pour aromatiser ses nombreuses variétés. Cependant, une bière particulièrement houblonnée pourrait avoir des avantages uniques, comme le suggèrent de récentes recherches publiées dans la revue scientifique ACS Chimie Neurosciences par une équipe de recherche de l’Université de Milan-Bicocca qui a identifié certains composés capables d’empêcher la formation d’agrégats bêta-amyloïdes associés à la maladie d’Alzheimer.

Ces composés, contenus dans les fleurs des houblons utilisés pour aromatiser les bières, ont été extraits de quatre variétés communes (Cascade, Saaz, Tettnang et Sommet) de houblon, selon une méthode similaire à celle utilisée dans le processus de brassage. Lors de tests, les chercheurs ont découvert que les extraits avaient des propriétés antioxydantes et pouvaient empêcher les protéines bêta-amyloïdes de s’agglutiner. Un extrait, en particulier, obtenu à partir de houblon Tettnangtrouvé dans de nombreux types de bières blondes et de bières légères, s’est avéré interférer plus efficacement avec l’accumulation de protéines bêta-amyloïdes.

Afin d’identifier les composés ayant cet effet, les chercheurs ont séparé l’extrait de fleur de houblon Tettnang en fractions, et celle contenant un niveau élevé de polyphénols a montré l’activité antibiotique et anti-agrégation la plus puissante. La même fraction, soulignent les chercheurs, a également favorisé les processus qui permettent au corps d’éliminer les protéines neurotoxiques mal repliées. La capacité d’entraver l’agrégation des protéines bêta-amyloïdes a également été vérifiée in vivodans un modèle de C. elegansdans laquelle il a été observé que l’extrait de Tettnang il a protégé les nématodes de la paralysie liée à la maladie d’Alzheimer.

« Nos résultats – les auteurs de l’étude précisés – montrent que le houblon est une source de molécules bioactives à activité synergique et multicible contre les premiers événements à l’origine du développement de la maladie d’Alzheimer. On peut donc penser à son utilisation pour la préparation de nutraceutiques utiles à la prévention de cette pathologie« .