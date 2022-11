Microsoft déploie maintenant l’intégration d’iCloud Photos avec Windows 11 pour les utilisateurs

Microsoft a annoncé le mois dernier qu’il travaillait avec Apple pour apporter les applications Apple TV et Apple Music aux PC Windows. Plus que cela, la société a tease une intégration de l’application native Photos sur Windows 11 avec iCloud Photos. Maintenant, cette intégration est enfin déployée pour les utilisateurs Windows.

Windows 11 avec Photos iCloud

Selon Le bord, la mise à jour de l’application Photos dans Windows 11 avec l’intégration d’iCloud Photos est désormais disponible. Pour que tout soit opérationnel, les utilisateurs doivent mettre à jour l’application via le Microsoft Store, puis installer iCloud pour Windows, qui est également disponible sur le Microsoft Store.

Après cela, connectez-vous simplement avec votre identifiant Apple dans l’application iCloud et activez la synchronisation de la bibliothèque de photos. Par conséquent, toutes vos photos et vidéos stockées dans iCloud devraient apparaître automatiquement dans l’application Windows Photos.

« Nous savons que de nombreux clients Windows ont des collections de photos et de vidéos sur leur iPhone qu’ils aimeraient pouvoir visualiser sur leur PC », déclare Dave Grochocki, chef de produit principal pour les applications de boîte de réception Windows de Microsoft. « Cette intégration d’iCloud Photos permettra à ceux qui possèdent un iPhone d’avoir un accès direct à tous leurs précieux souvenirs dans un endroit organisé et constitue une autre étape dans nos efforts continus pour rendre les expériences sur Windows 11 transparentes. »

Il s’agit d’un pas en avant important dans l’amélioration de l’expérience des utilisateurs qui possèdent à la fois des appareils Apple et des PC Windows. Bien que iCloud Photos soit déjà disponible sur Windows avant la mise à jour, les photos et vidéos devaient être accessibles via des dossiers réguliers.

Plus d’intégration avec les services Apple à venir

De plus, Microsoft et Apple ont déjà confirmé que les utilisateurs de Windows auront bientôt accès aux nouvelles applications Apple Music et Apple TV. Actuellement, les utilisateurs de Windows doivent accéder à tv.apple.com via un navigateur Web pour regarder le contenu Apple TV+, tandis qu’Apple Music est accessible via le site Web music.apple.com ou iTunes, qui a été interrompu il y a des années.

Ces annonces poursuivent l’expansion des services de contenu d’Apple sur davantage de plates-formes, car Apple donne la priorité aux revenus d’abonnement par rapport aux ventes de matériel.

Dans le cas d’Apple TV, une plus grande disponibilité de la plate-forme est cruciale car Apple conclut des accords sportifs de grande envergure, tels que l’accord de diffusion exclusive de la Major League Soccer à partir de la saison 2023. Apple TV devrait également obtenir les droits de diffusion en continu de NFL Sunday Ticket.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :