Modern Warfare II devient le jeu CoD le plus rapide pour atteindre le cap du milliard de dollars

Vue d’ensemble : le dernier jeu Call of Duty continue d’établir des records pour Activision. Modern Warfare II a été lancé le 28 octobre et est déjà considéré comme le lancement de divertissement le plus rentable de 2022, battant les meilleurs films d’Hollywood, notamment Doctor Strange dans le multivers de la folie et Top Gear : Maverick. Le week-end d’ouverture de trois jours du jeu a été le plus rentable des 19 ans d’histoire de la série et les succès continuent.

Selon Activision, le blockbuster a dépassé le milliard de dollars de ventes mondiales au cours de ses 10 premiers jours. L’ancien détenteur du record de la franchise Call of Duty, Call of Duty: Black Ops II, a eu besoin de 15 jours pour franchir le cap en 2012.

En annonçant la réalisation, Activision a déclaré que l’engagement des joueurs continue de tendre vers le nord. Au cours des 10 premiers jours, les joueurs de MW II ont enregistré plus de 200 millions d’heures et joué plus d’un milliard de matchs sur Xbox, PlayStation et PC.

Il ne fait aucun doute que la clé du succès précoce de MW II est sa disponibilité sur Steam. Il s’agit du premier jeu Call of Duty en cinq ans à être lancé sur la plate-forme de distribution numérique de Valve au lieu d’être exclusivement via le client Battle.net sur PC. Une vérification rapide de la liste des meilleurs vendeurs de Steam révèle que MW II est en tête du peloton.

Activision a plus dans le pipeline. Call of Duty: Warzone 2.0 sera lancé sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC le 16 novembre. Le jeu Battle Royale gratuit est une suite directe du titre Warzone 2020 et fait techniquement partie de Modern Warfare II, mais ne nécessite pas le jeu de base pour jouer.

Lecture connexe: Call of Duty: Benchmark multijoueur de Modern Warfare II

Les perspectives à plus long terme ne sont pas si claires. Des rumeurs ont fait surface plus tôt cette année affirmant que 2023 serait la première année sans nouveau jeu Call of Duty. Au lieu de cela, la société devrait combler le vide avec des expériences Call of Duty premium et gratuites que certains pensent que les relations publiques parlent d’un mélange de DLC payants et gratuits pour Modern Warfare II et / ou Warzone 2.0.