QLED contre LED vs. OLED : quelle Smart TV choisir ?

Lorsque nous allons acheter un téléviseur, nous sommes confrontés à toutes sortes d’acronymes et de technologies dont nous ne savons pas forcément ce qu’ils signifient. Outre la résolution (Full HD, 4K, 8K…), l’une des décisions les plus importantes que nous devons prendre est la technologie du panneau que nous allons acheter. Actuellement, les panneaux LED, les OLED et les QLED coexistent. Quelles différences ont-ils ? Laquelle me convient ? Faisons un petit tour d’horizon de ces technologies pour clarifier ces questions.