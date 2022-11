Comment utiliser Stage Manager sur macOS Ventura [Guide]

Apple est connu pour apporter de nouvelles fonctionnalités uniques dans chaque version logicielle majeure. Que ce soit pour l’iPhone, l’iPad ou même macOS. Cette fois, Apple a décidé d’améliorer et d’améliorer le jeu en matière de multitâche. Oui, Stage Manager a enfin été mis à disposition pour certains iPads exécutant iPadOS 16. Eh bien maintenant, même les Mac fonctionnant sur le dernier macOS 13 Ventura ont Stage Manager.

Aujourd’hui, nous allons voir comment vous pouvez utiliser Stage Manager sur macOS Ventura, une liste de Mac compatibles avec Stage Manager, et plus encore.

Avec Stage Manager, les utilisateurs de macOS pourront désormais effectuer facilement plusieurs tâches et basculer immédiatement entre les fenêtres ouvertes et les applications. C’est idéal pour ceux qui doivent constamment basculer entre plusieurs applications et qui souhaitent également voir toutes les applications et fenêtres ouvertes sans avoir à trop cliquer.

Voyons donc tout ce que vous devez savoir sur Stage Manager pour macOS 13 Ventura.

macOS Ventura : Mac pris en charge par Stage Manager

Pour obtenir Stage Manager, vous devez exécuter la version lattes de macOS Ventura. Un bon nombre de Mac sont pris en charge par macOS Ventura. Voici la liste des Mac compatibles :

iMac (2017 et versions ultérieures)

iMac Pro (2017)

MacBook (2017 et versions ultérieures)

MacBook Pro (2017 et versions ultérieures)

Mac mini (2018 et versions ultérieures)

MacBook Air (2018 et versions ultérieures)

Mac Pro (2019 et versions ultérieures)

Mac Studio 2022

Comment activer Stage Manager sur macOS Ventura

Alors que Stage Manager est une fonctionnalité ajoutée dans macOS Ventura, vous devez choisir entre l’activer ou non. Pour activer Stage Manager sur votre Mac pris en charge, procédez comme suit.

Cliquez sur l’icône Control Center présente dans le coin supérieur droit de votre Mac. Lorsque le menu déroulant apparaît, cliquez sur Stage Manager. Si vous souhaitez le désactiver, répétez les étapes pour désactiver Stage Manager.

Mais, si vous remarquez que lorsque vous ouvrez le Centre de contrôle et que vous ne trouvez pas l’option Gestionnaire de scène sur votre Mac pris en charge, vous pouvez procéder comme suit.

Cliquez sur le menu Apple. Choisissez Paramètres système. Maintenant, cliquez sur Bureau et Dock. cette option sera présente dans la barre latérale. Faites défiler vers le bas à droite et choisissez l’option Les écrans ont des espaces séparés. Assurez-vous que la fonction d’espaces séparés est activée. Maintenant, retournez au centre de contrôle. Vous devriez voir l’option Stage manager ici.

Gestes de la souris pour Stage Manager sur macOS Ventura

Maintenant que Stage Manager est activé, il est temps de comprendre comment utiliser cette merveilleuse fonctionnalité multitâche. Bien sûr, tout comme l’iPad vous oblige à utiliser des gestes pour naviguer et utiliser Stage Manager, macOS Ventura vous oblige à utiliser différentes actions de la souris.

Cliquez sur la vignette de l’application ou de la fenêtre pour basculer entre les applications ou les fenêtres Pour afficher le bureau, cliquez n’importe où sur la zone du bureau. Faire glisser la vignette de l’application ou du programme au centre de l’écran vous permettra de créer un groupe de fenêtres. Alternativement, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj tout en cliquant sur la vignette pour créer un groupe de fenêtres. Faire glisser une vignette du groupe de fenêtres supprimera l’application ou la fenêtre particulière du groupe que vous avez créé précédemment. Vous pouvez facilement déplacer une fenêtre en faisant glisser sa barre de titre. Le redimensionnement d’une fenêtre peut être effectué en faisant glisser les bords de la fenêtre ouverte. D’autres éléments peuvent être ajoutés à une nouvelle fenêtre en maintenant l’élément déplacé sur une vignette. Maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que sa propre fenêtre s’éloigne vers le centre de l’écran. Cliquez sur le bouton Réduire dans une fenêtre ouverte pour l’envoyer hors de la section des vignettes. Appuyez sur les touches Commande et H pour masquer toutes les applications et fenêtres. Pour afficher l’application ou la fenêtre, utilisez simplement la combinaison de touches Commande et Tab.

Paramètres du gestionnaire de scène pour macOS Ventura

Avec tous les gestes de Stage Manager compris, il est temps de creuser dans les paramètres de Stage Manager. Suivez ces étapes pour accéder aux paramètres de Stage Manager

Cliquez sur le menu Apple et choisissez Paramètres système. Sélectionnez Bureau et Dock dans la barre latérale. Enfin, cliquez sur Personnaliser à droite du Stage Manager.

Différents paramètres peuvent être ajustés pour le Stage Manager. Voyons ce qu’est chaque paramètre et ce qu’il fait lorsque vous le modifiez.

Candidatures récentes

Lorsque le paramètre Applications récentes est activé, vous pourrez voir toutes les vignettes sur le côté du gestionnaire de scène. Si cette option est désactivée, aucun des éléments du bureau ne sera visible tant que vous n’aurez pas cliqué sur n’importe quelle zone du bureau.

Articles de bureau

Comme le nom du paramètre l’indique, vous pourrez tout voir sur le bureau s’il est activé. Si désactivé, vous ne voyez rien sur votre bureau.

Afficher Windows à partir de l’application

Cette option vous permet de choisir entre une option Tout à la fois et Une option à la fois. Choisir l’option Tout en une fois affichera toutes les fenêtres ouvertes en même temps. Alors que choisir l’option Une à la fois ne vous montrera qu’une seule fenêtre à la fois. Les fenêtres ouvertes restantes seront présentes dans la zone des vignettes du gestionnaire de scène.

Derniers mots

Voici tout ce que vous devez savoir sur Stage Manager pour macOS Ventura. Maintenant que Stage Manage est disponible, il sera désormais plus facile d’utiliser les appareils macOS grâce à cet outil multitâche pratique. Le régisseur sera-t-il un outil qui vous sera très utile ou s’agira-t-il simplement d’une fonctionnalité que vous ne prévoyez pas d’utiliser ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

