Wo Long Fallen Dynasty : « Nous ne voulons pas que les joueurs se sentent frustrés »

Wo Long : Fallen Dynasty est l’un des titres indiqués sur le calendrier 2023. Le 3 mars, Team Ninja revient avec une nouvelle IP familiale, mais avec suffisamment de nouveautés pour devoir changer la puce par rapport à ses travaux précédents. Chez Netcost, nous avons pu interviewer ses producteurs, Masaaki Yamagiwa et Fumihiko Yasuda, afin qu’ils puissent nous dire de première main la perspective créative qu’ils ont suivie dans ce développement.

Défi d’équilibre de Wo Long : Dynastie déchue

L’une des clés de Soulslike est le défi, à la hauteur du défi auquel est confronté le joueur au fil des heures. Ses dirigeants nous disent travailler dur pour trouver « le bon équilibre », même s’ils ne veulent pas « frustrer le joueur ». La difficulté sera de trouver l’équilibre idéal entre le public hardcore et ceux moins habitués du genre.

« L’un des aspects les plus importants de l’équilibre des difficultés est d’en faire un jeu équitable », commence Yasuda. «Nous voulons que les gens entreprennent un voyage d’essais et d’erreurs où ils s’améliorent progressivement, apprennent le jeu, tout en étant agréables. C’est à ce moment-là que la justice influence; il vaut mieux être juste et ne pas tomber dans des aspects injustes car cela rend le jeu moins amusant ».

L’équipe s’efforce actuellement de rendre le jeu suffisamment difficile, un processus qui est loin d’être facile : « Tout le monde dans l’équipe y joue tous les jours pour s’assurer que la difficulté est suffisamment élevée, mais en même temps, nous gardons à l’esprit que Keep in N’oubliez pas que plus nous y jouons, plus nous sommes habitués à sa mécanique et mieux nous sommes performants aux commandes. C’est un processus difficile », explique Yasuda. Le producteur note qu’il ne veut pas que « les joueurs soient frustrés ou en aient marre du jeu » au fur et à mesure qu’ils progressent dans l’histoire.

Chez Netcost, nous avons pu jouer à une nouvelle version dans laquelle nous avons approfondi les mécanismes qui façonneront la version finale. Vous le trouverez sur ce lien avec d’autres déclarations des responsables. N’oubliez pas que Wo Long : Fallen Dynasty devrait être lancé le 3 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC ; inclus dans le Xbox Game Pass dès le « day one ».