Comment exécuter des fichiers EXE sur Chromebook (Ouvrir des fichiers EXE)

La version de Google d’un système d’exploitation pour PC et ordinateurs portables est ChromeOS. Les appareils qui exécutent ce système d’exploitation sont appelés Chromebooks et sont disponibles en grand nombre auprès d’un certain nombre de fabricants différents.

Comme nous le savons tous, ChromeOS est un système d’exploitation qui vous permet d’exécuter et d’installer des applications et des services Android. Eh bien, vous pouvez installer vos applications et jeux préférés à partir du Google Play Store. Toutes ces applications et jeux peuvent être installés à l’aide de fichiers .APK.

Cependant, les choses ne sont pas les mêmes lorsqu’il s’agit d’exécuter des fichiers .exe sur de tels appareils. Vous voyez, les fichiers .exe sont utilisés sur les systèmes d’exploitation Windows. Mais, si vous envisagez d’installer un programme particulier avec l’extension .exe sur Chromebook, ce guide est fait pour vous.

Exécutez les fichiers EXE sur les Chromebooks

Nativement, ChromeOS n’est pas capable d’exécuter des fichiers exe. Il existe cependant un bon nombre de façons que vous pouvez suivre pour exécuter et installer des fichiers exe sur votre Google Chromebook. Commençons.

Exécutez les fichiers EXE sur Chromebook à l’aide de WINE

Pour exécuter des fichiers EXE sur votre Chromebook, vous devrez utiliser Wine. Wine est une couche de compatibilité qui vous permet d’installer et d’exécuter des fichiers exe de programmes Windows. Wine n’est pas un émulateur Windows car il traduit immédiatement les appels d’API Windows en appels POSIX. Voyons maintenant comment vous pouvez installer Wine sur un Chromebook afin d’exécuter des fichiers exe.

Configurer Linux sur Chromebook

Étant donné que Wine est une application Linux, vous devez d’abord activer Linux sur votre Chromebook. Vous pouvez suivre ces étapes pour activer Linux sur votre Chromebook afin d’installer Wine.

Allumez votre Chromebook et cliquez sur l’horloge présente en bas à droite de l’écran. Maintenant, cliquez sur l’icône Paramètres suivi de Avancé. Sous Avancé, choisissez Développeurs. Vous devriez voir une option indiquant Environnement de développement Linux. Cliquez sur l’option pour activer ou activer la fonction. Il y aura quelques instructions que vous devrez suivre. Tout ce processus peut prendre moins de 10 minutes. Votre Chromebook aura désormais un Debian 10 (environnement Linux) où vous pourrez entrer des commandes Linux.

Installer Wine sur Chromebook

Maintenant que vous avez activé Linux sur votre Chromebook, vous n’êtes plus qu’à quelques pas de l’exécution des fichiers EXE sur votre Chromebook. Voici les étapes à suivre pour installer Wine sur votre Chromebook.

Avec l’application Terminal ouverte, il est temps d’entrer dans la commande pour installer Wine sur votre Chromebook. Tapez sudo dpkg --add-architecture i386 et exécutez la commande. Maintenant, tapez $ sudo wget -nc -O /usr/share/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key et enfin appuyer sur la touche entrée. Vous verrez maintenant Wine en cours d’installation sur votre Chromebook. Et enfin, tapez sudo apt update pour mettre à jour l’application Wine.

Maintenant que Wine est installé sur votre Chromebook, copiez simplement le fichier exe que vous souhaitez exécuter ou installer sur votre Chromebook. Assurez-vous de nommer le fichier EXE en un seul mot sans espace (exemple.exe). Une fois que vous avez fait cela, double-cliquez simplement sur le fichier .EXE pour exécuter et installer le programme sur votre Chromebook.

EXÉCUTER les fichiers EXE sur Chromebook à l’aide de CrossOver

Maintenant, si vous sentez que vous louez quelqu’un qui veut s’occuper de taper des commandes Linux et que cela ne vous dérange pas de payer un petit montant pour un logiciel qui est une alternative à Wine, alors CrossOver est le programme dont vous avez besoin. Si vous prévoyez d’acheter CrossOver pour votre Chromebook, cela vous coûtera des frais uniques de 14,99 $.

Tout d’abord, assurez-vous que Linux est activé sur votre Chromebook. Vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessus pour activer Linux sur votre Chromebook. Maintenant, dirigez-vous vers l’officiel Site Web de CrossOver pour acheter l’application CrossOver pour votre appareil ChromeOS. Une fois l’application téléchargée. Accédez à l’application Fichiers sur votre Chromebook. Faites un clic droit sur le fichier téléchargé et choisissez Installer avec Linux. Le programme devrait maintenant être installé et présent sur le lanceur d’applications de votre Chromebook. Exécutez simplement le fichier EXE que vous souhaitez installer sur votre Chromebook. Le programme s’exécutera immédiatement sur votre Chromebook sans que vous ayez à saisir un quelconque type de commande.

Installer Parallel Desktop pour ChromeOS

Parallel Desktop pour ChromeOS est un excellent moyen d’exécuter ou d’émuler Windows 10 ou n’importe quel système d’exploitation Windows sur votre Chromebook. La configuration du programme est simple et facile. Tout ce dont vous avez besoin est le fichier ISO du système d’exploitation Windows et le programme Parallel Desktop. Exécutez simplement Parallel Desktop et installez Windows à l’aide de l’ISO. Une fois que vous avez installé Windows, vous pouvez facilement installer et exécuter des fichiers EXE sur votre Chromebook. Vous pouvez obtenir Parallel Desktop pour votre Chromebook à partir de ici.

Conclusion

C’est ainsi que vous pouvez exécuter des fichiers EXE sur votre Chromebook. Désormais, vous pouvez toujours choisir le moyen gratuit d’exécuter des fichiers EXE sur votre Chromebook en installant Wine. Mais, si vous avez un fichier ISO Windows prêt, vous pouvez toujours choisir d’installer Parallel Desktop sur votre Chromebook et de disposer de Windows chaque fois que vous souhaitez exécuter de tels fichiers EXE sur votre Chromebook. Désormais, vous pouvez facilement installer et utiliser des programmes sur votre Chromebook qui ne sont pas disponibles pour ChromeOS.

