GOGOBEST: VTT électriques pour l’hiver et cadeaux pour le Singles Day 🔥

Les amateurs de sport vous diront que les vrais v√©los ne peuvent pas √™tre √©lectriques. Or, l’effort n√©cessaire √† une simple balade √† v√©lo en fin de journ√©e de travail ali√®ne rapidement les potentiels cyclistes, a fortiori √† l’utiliser comme moyen de transport au quotidien. Avec les v√©los √©lectriques, tout change.

GOGOBEST GF750: Un v√©lo √©lectrique retro parfait pour l’hiver

Le Gogobest GF750 se présente comme un vélo électrique, au style rétro, mais avec toute la technologie la plus moderne disponible pour ces produits.

Ce v√©lo √©lectrique poss√®de des roues de 20 x 4″ d’une largeur de 10cm (antid√©rapant et anti-vibration), ce qui en fait un mod√®le confortable pour rouler sur tout type de terrain, m√™me par temps de neige. Le GF750 peut gravir des pentes de 45¬į √† l’aide du moteur √©lectrique √† 45¬ļ √† l’aide de son puissant double moteur de 2000W. Ce dernier permet sans probl√®me d’atteindre 25 km/h de vitesse et l’acc√©l√©rateur est plus r√©sistant au glissement que la p√©dale (syst√®me de capteur de couple plus fiable).

La batterie de 48v 17,5AH est amovible (au lithium 18650), compl√®tement cach√©e √† l’int√©rieur du cadre, √©tanche √† l’eau et √† la poussi√®re. Le mode √©lectrique pur peut atteindre 50 km/h et le mode assist√© peut atteindre 80 km/h.

Ce v√©lo robuste p√®se 36,2 kg et peut transporter jusqu’√† 200 kg, ce qui permet √† deux personnes de s’y installer. Le GF750 est √©galement √©quip√© d’un solide porte-bagages arri√®re, stable et fiable, il vous permet de transporter vos marchandises tr√®s facilement jusqu’√† 60 kg. En cas d’obscurit√© ou d’intemp√©ries les phares avant et arri√®re sont √©tudi√©s pour √™tre efficace lors de pluie ou neige.

Il dispose d’un syst√®me Shimano √† 7 vitesses et est certifi√© IP54, il peut donc √™tre utilis√© m√™me les jours de pluie.

Le GF750 est disponible en noir ou vert, avec des finitions en cuir marron, et en bleu clair, avec des finitions en cuir noir.

GOGOBEST GF300: Un v√©lo √©lectrique urbain d’√©lite

Le GOGOBEST GF300 est clairement un v√©lo √©lectrique pour les environnements urbains, son utilisation principale consiste √† nous emmener rapidement √† travers la ville sur le chemin du retour, du bureau ou du centre commercial. Ce n’est pas un mod√®le que nous recommandons pour le v√©lo ou l’alpinisme s√©rieux, mais il peut toujours tenir le coup dans ces circonstances gr√Ęce √† son syst√®me d’absorption des chocs et √† ses pneus larges de 20 x 4,0 pouces avec une texture antid√©rapante et une traction de premier ordre.

Ce v√©lo arbore un cadre compact mais robuste, qui en aluminium et a la propri√©t√© utile d’√™tre pliable en deux sections. Gr√Ęce √† ce dernier d√©tail, le v√©lo peut passer de 165 x 61 x 100 √† seulement 90 x 37 x 35 cm, ce qui nous √©vite bien des soucis pour le ranger ou le porter √† la main, m√™me si nous d√©conseillons ce dernier car il est un peu lourd (32 kilogrammes).

Comme on peut le voir sur les images, la batterie est situ√©e derri√®re le tube de selle et est amovible, ce qui facilite grandement le processus de recharge. Il convient de noter que nous aurons besoin de la cl√© de contact incluse dans l’emballage pour pouvoir extraire l’appareil, le risque de vol est donc faible.

Le guidon abrite un instrument LCD avec un ordinateur de bord qui indique l’√©tat de la batterie, la vitesse actuelle et le mode s√©lectionn√©.

D’autres d√©tails dignes d’√™tre mentionn√©s sont la calandre arri√®re et les feux pour la conduite de nuit. Un phare avant √† LED est pr√©sent ainsi qu’un feu arri√®re stop.

Habituellement, lorsque nous parlons de v√©los √©lectriques urbains, nous constatons qu’ils ont des moteurs de faible puissance, mais le GOGOBEST GF300 est l’exception √† la r√®gle, incorporant un moteur sans balais de pas plus et pas moins de 1000W. Cependant, la vitesse est limit√©e √† 25KM/h pour ce que nous pensons √™tre des raisons l√©gales. Naturellement, il existe 3 modes de conduite : √©lectrique, manuel et p√©dalage assist√©.

Avec une telle puissance, le moteur a suffisamment de couple pour gravir des pentes avec un angle d’inclinaison de 35 ¬į et porter jusqu’√† 120 kilogrammes de poids. Selon le constructeur, il est possible d’acc√©l√©rer de 0 √† 25 km/h en 4,9 secondes.

Le confort de l’utilisateur a √©galement √©t√© pris en consid√©ration avec la fourche avant √† suspension qui aide √† amortir les bosses de la route. Bien que cela ne le rende pas apte √† √™tre class√© comme un tout-terrain, cela lui donne certainement les outils pour se d√©fendre lorsqu’il s’agit de parcourir des routes plus accident√©es et, pourquoi pas, un terrain rustique au cas o√Ļ vous deviez en traverser un.

La transmission du v√©lo √©lectrique est laiss√©e entre les mains d’un fournisseur que nous connaissons d√©j√†, Shimano, dont le d√©railleur et la bo√ģte de vitesses se trouvent dans le guidon. Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’une bo√ģte de vitesses TX50R √† 7 rapports, habituelle pour ce type de v√©lo.

Une batterie au lithium rechargeable de 48V/12,5ah alimente le moteur et selon les donn√©es officielles, elle peut offrir une autonomie allant jusqu’√† 65 kilom√®tres sur une seule charge en mode √©lectrique, ce qui est consid√©rable. En mode assist√©, ce chiffre peut atteindre 100 kilom√®tres dans le meilleur des cas. Enfin, la commodit√© d’√™tre une batterie amovible est encore renforc√©e par un temps de charge relativement rapide d’environ 5 heures.

Le GOGOBEST GF300 est disponible en deux présentations de couleurs au choix : noir et orange

BEZIOR XF900: Le vélo de montagne hybride

Le Bezior XF900 est un v√©lo de montagne √©lectrique hybride √©quip√© d’une batterie qui l’aide dans les mont√©es et sur les terrains plus difficiles.

Le moteur sans balai haute vitesse de 750 W est l√©ger. Son utilisation interne d’un engrenage en √©toile peut amplifier le couple et am√©liorer le taux de conversion de l’efficacit√© √©nerg√©tique.

Gr√Ęce au moteur de la moto Bezior XF900, il est possible d’atteindre une vitesse maximale l√©gale de 25 km/h, et de 45 km/h si le limiteur est d√©sactiv√©. La batterie est de 48V 12,8ah, compl√®tement cach√©e √† l’int√©rieur du cadre. Elle est √©galement √©tanche √† l’eau et √† la poussi√®re. Quant √† l’autonomie, en usage combin√©, il sera possible de faire environ 60 km avec une charge de batterie, et environ 40 km avec le moteur seul. Avec cette puissance, le moteur est capable de monter des pentes jusqu’√† 25¬ļ.

Vous aurez √† votre disposition le mode 100% √©lectrique, le mode hybride et un troisi√®me qui fonctionnera uniquement avec les p√©dales. Il dispose √©galement d’une transmission √† 7 vitesses. Le v√©lo Bezior XF900 est dot√© d’un √©cran LCD haute d√©finition waterproof IP 54 qui affiche, la vitesse, la puissance, le kilom√©trage, le rapport de vitesse et le temps de conduite.

L’ebike poss√®de une roue 26‚Ä≥ et une largeur de 10 cm, est fabriqu√© en alliage d’aluminium et supporte un poids allant jusqu’√† 120 kg. Notez que le v√©lo p√®se 30 kg.

Le syst√®me de suspension de la fourche avant r√©duit efficacement les perturbations et r√©agit aux diverses conditions de la route. La suspension arri√®re souple √† ressort √† huile am√©liore la r√©sistance aux chocs et offre d’excellentes performances.

Cet ebike possède des roues de 26*4.0 pouces, confortable et stable, convenant à toutes les routes. Les pneus sont par ailleurs dotés de fonctions antidérapantes et anti-vibrations.

