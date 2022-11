Comment activer la détection de la toux et du ronflement sur Google Pixel 7 Series

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont les derniers téléphones phares de Google. Cette année, Google a fait le bon choix en améliorant les performances plutôt qu’en mettant simplement à niveau le matériel. Et en plus de cette tarification agressive, il y a une autre bonne décision de Google.

La série Pixel 7 est également livrée avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités logicielles. L’une des nouvelles fonctionnalités intéressantes de l’appareil est la détection de la toux et du ronflement. Oui, la nouvelle série Pixel 7 peut détecter votre toux et vos ronflements pendant que vous dormez sans montre connectée.

La détection de ronflement est l’une des meilleures fonctionnalités disponibles sur certaines montres intelligentes. Mais si vous avez un téléphone Pixel 7, vous n’avez pas besoin d’une smartwatch pour cette fonctionnalité. Comme il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité sur un smartphone Pixel, vous voudrez savoir comment utiliser pleinement cette nouvelle fonctionnalité. Ici, nous avons partagé un guide détaillé que vous pouvez suivre.

Comment fonctionne la détection du ronflement et de la toux ?

La série Pixel 7 écoute le son pendant la nuit. Et en différenciant la respiration normale et la respiration bruyante comme le ronflement ou la toux, il peut dire si vous avez des problèmes respiratoires et vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

Comment activer la détection de la toux et du ronflement

Pour activer ou désactiver cette nouvelle fonctionnalité de Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, vous pouvez suivre ces étapes.

Ouvrez le Réglages app sur votre Pixel 7 à partir du tiroir d’applications ou des paramètres rapides. Chercher Bien-être numérique et contrôle parental option et ouvrez-le.

Vous devez maintenant ouvrir le Mode heure du coucher réglages.

Dans Résumé hebdomadaire de l’heure du coucher, sélectionnez l’onglet Informations sur la toux et le ronflement. Il vous sera demandé d’autoriser l’accès, alors accordez la permission de continuer.

Cela ouvrira la page requise, ici vous pouvez activer la détection de la toux et du ronflement.

Une fois que vous l’activez, il commencera à détecter la toux et le ronflement dès que votre téléphone passera en mode heure du coucher. Si vous souhaitez que la fonction de détection de la toux et du ronflement se déclenche automatiquement la nuit, vous devrez définir une heure particulière. Et lorsque le temps frappe l’heure définie, le Pixel 7 commence à détecter la toux et les ronflements.

Ainsi, comme vous pouvez le voir, la nouvelle détection de la toux et du ronflement est une fonctionnalité de bien-être numérique. Si vous ne savez pas, Digital Wellbeing est une plate-forme avancée qui génère des rapports sur tout ce à quoi vous accédez sur votre téléphone. Vous pouvez voir l’utilisation en temps réel de l’application ou le nombre de fois que vous avez déverrouillé l’appareil. Et maintenant, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à la liste.

Comment voir les rapports sur la toux et le ronflement

Après avoir utilisé la détection de ronflement et de toux sur le Google Pixel 7 pour la première fois, vous voudriez voir le rapport généré par l’appareil ou le résultat si c’est simple. Dans le rapport, vous verrez l’intervalle de temps de la toux et du ronflement avec quelques autres informations détaillées.

Vous pouvez consulter le rapport de ronflement et de toux dans le bien-être numérique disponible sous Paramètres. Une fois que vous avez ouvert Digital Wellbeing, consultez le tableau sous le résumé de la moyenne hebdomadaire. Assurez-vous que vous êtes passé à l’onglet d’informations sur la toux et le ronflement.

Dans le graphique, vous verrez les données de toux dans les signes rouges tandis que les données de ronflement seront affichées dans les signes bleus. Et lorsque la toux et le ronflement sont détectés en même temps, vous verrez des lignes violettes.

Pour vérifier les informations quotidiennes, appuyez sur le Afficher le résumé quotidien. Ici, vous pouvez vérifier les détails d’un jour particulier.

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont les seuls téléphones Google équipés de la nouvelle fonction de détection de la toux et du ronflement. Il semble que ce soit une fonctionnalité exclusive du Pixel 7. Cela indique donc qu’il ne sera pas publié pour les téléphones Pixel précédents, à mon avis.

C’est donc tout sur la fonction de détection des ronflements et de la toux du Pixel 7. Faites-nous savoir à quelle fréquence vous vérifiez vos données de ronflement et de toux. Aussi, faites-nous savoir en cas de questions.

