Comment récupérer des messages récemment supprimés sur iPhone [iOS 16]

iOS 16 est une grande mise à niveau pour les iPhones compatibles apportant une multitude de fonctionnalités utiles aux applications par défaut, notamment l’application Photos, Maps, Mail, Health, etc. La mise à jour a également apporté des modifications bienvenues à l’application Messages, les utilisateurs peuvent désormais modifier les messages, annuler l’envoi, marquer les messages comme non lus, SharePlay Music et FaceTime, récupérer les messages supprimés, etc. Oui, vous pouvez désormais récupérer les messages récemment supprimés sur votre iPhone fonctionnant sous iOS 16. Lisez la suite pour savoir comment vous pouvez récupérer les messages supprimés sur votre iPhone.

L’application Messages sur iOS 16 obtient un nouvel emplacement « Supprimé récemment » dans la section des filtres, qui collecte ou enregistre tous les messages que vous avez supprimés au cours des 30 derniers jours. Si vous avez supprimé un message après l’avoir lu, mais que pour une raison quelconque, vous en avez besoin, vous pouvez maintenant le récupérer grâce à la nouvelle fonctionnalité.

Il n’est pas nécessaire de payer pour des services tiers pour récupérer les éléments récemment supprimés si votre iPhone fonctionne sur iOS 16, vous pouvez alors récupérer facilement tout message supprimé au cours des 30 derniers jours. Tout ce que vous pouvez faire est dans l’application Messages sur votre iPhone.

Jetons un coup d’œil aux étapes.

Comment récupérer des messages récemment supprimés sur iOS 16

Cela fait deux mois qu’iOS 16 est disponible au public et de nombreux utilisateurs d’iPhone avaient déjà mis à jour le nouveau système d’exploitation, si votre iPhone fonctionne sur l’ancienne version d’iOS, vous pouvez mettre à jour votre iPhone vers la nouvelle version pour en bénéficier des fonctionnalités utiles telles que Supprimé récemment dans l’application Messages. Si votre iPhone fonctionne déjà sur iOS 16 et que vous souhaitez savoir comment récupérer les messages récemment supprimés, vous pouvez suivre ces étapes.

Ouvrez l’application Messages sur votre iPhone fonctionnant sous iOS 16. Appuyez sur l’option Filtres de couleur bleue disponible dans le coin supérieur gauche. Dans la section Filtres, sélectionnez Supprimé récemment, choisissez maintenant les chats ou conversations que vous souhaitez récupérer. Une fois sélectionné, appuyez sur l’option Récupérer disponible dans le coin inférieur droit, puis appuyez à nouveau sur Récupérer pour confirmation. Vous pouvez récupérer les messages supprimés dans les 30 jours suivant leur suppression. (Remarque : vous verrez les jours restants sur le côté droit de la conversation.) C’est ça.

Juste au cas où vous voudriez récupérer définitivement n’importe quel message, vous pouvez le faire en naviguant vers la section Supprimé récemment, puis sélectionnez le message que vous souhaitez supprimer définitivement, puis appuyez sur l’option Supprimer répertoriée dans le coin inférieur gauche. Les messages seront complètement supprimés des serveurs d’Apple dans 40 jours.

Comme je l’ai dit plus tôt, l’application Messages sur iOS 16 contient un tas de fonctionnalités utiles, y compris la modification anticipée d’un message et l’annulation de l’envoi. Si vous voulez savoir comment modifier ou annuler l’envoi d’un message sur iOS 16, assurez-vous de consulter cette histoire.

Vous avez encore des questions sur la façon de récupérer des messages supprimés sur iPhone ? Ensuite, déposez un commentaire dans la zone de commentaire et partagez cet article avec vos amis.

