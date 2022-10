Elon Musk et Binance s’associent pour lutter contre le problème des bots de Twitter en utilisant la blockchain

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde aurait investi 500 millions de dollars dans le rachat de Twitter par Elon Musk. Binance travaillera avec les équipes de Musk pour développer et intégrer des solutions basées sur la blockchain pour les plateformes de médias sociaux. Le partenariat offre à Binance une excellente opportunité d’intégrer les médias sociaux et les actualités dans l’avenir envisagé par Web3.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ, soutient les ambitions de Musk sur Twitter depuis le début. En tant que co-investisseur en actions, Binance rejoint les rangs des autres partenaires constructeurs de Musk, notamment Sequoia Capital, Fidelity Management, Andreessen Horowitz et Brookfield.

Les analystes ont remis en question l’engagement de Binance dans l’investissement suite aux hésitations de Musk plus tôt cette année. Dans une interview de June Bloomberg, Zhao a clarifié la position de son entreprise, déclarant que son support ne resterait que si Musk suivait: « … S’il est parti, nous sommes partis. »

Notre stagiaire dit que nous avons viré les 500 millions de dollars il y a 2 jours, probablement juste au moment où on m’interrogeait sur Elon/Twitter. https://t.co/gM65GHUnZC — CZ » Binance (@cz_binance) 27 octobre 2022

Un tweet du 27 octobre de Zhao a répondu aux demandes de renseignements demandant si la bourse tenait parole ou non et donnait suite à l’investissement. Un tweet supplémentaire le 28 octobre a confirmé que l’engagement était bel et bien rempli, déclarant fièrement : « Lâchons l’oiseau ».

L’évolution vers les technologies basées sur la blockchain n’est pas une nouvelle étape pour Twitter. En novembre dernier, la société a chargé une équipe d’experts en crypto-monnaie et blockchain de rechercher et de développer de nouvelles technologies et solutions basées sur la blockchain. Cet effort a conduit Twitter à permettre aux utilisateurs d’avoir des jetons non fongibles (NFT) en tant que photos d’avatar.

Lâchons l’oiseau. — CZ » Binance (@cz_binance) 28 octobre 2022

Binance vise à tirer parti de son investissement pour faire avancer Web3, une version mise à jour et décentralisée d’Internet axée sur la promotion de la propriété des utilisateurs, la résistance à la censure, la décentralisation, de meilleures solutions d’identité et des paiements natifs qui ne dépendent pas des institutions financières d’aujourd’hui. Ce changement d’orientation représente une rupture avec le Web2.0 d’aujourd’hui, qui met l’accent sur la participation des utilisateurs, la génération de contenu convivial et l’interopérabilité entre les plates-formes et les solutions.

Binance espère également aider Musk à réduire le nombre de comptes de robots utilisés. Les robots ont été un point central de Discord pour Musk tout au long de l’acquisition. Il a insisté sur le fait qu’ils étaient beaucoup plus répandus que ce qui avait été rapporté précédemment. Binance a exprimé sa volonté de développer une solution on-chain pour lutter contre la prolifération des bots. Cependant, la nouvelle direction de Twitter n’a pas encore révélé de conceptions ou de plans pour lutter contre le problème.