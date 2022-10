Returnal sur la passionnante saga de Jason Bourne

Jason Bourne est un ancien agent de la CIA qui subit un incident et, blessé, se prosterne dans un lit d’hôpital. Au réveil, il se rend compte qu’il ne se souvient pas du tout, il ne sait pas qui il est, alors il va commencer une course pour le découvrir et, aussi, pour identifier les meurtriers qui sont après lui. C’est le point de départ d’un héros (ou presque) incarné en ce moment par deux comédiens.

Richard Chamberlain a pris la place de Jason Bourne dans une adaptation peu connue de 1988, huit ans seulement après la publication du premier roman. C’est une représentation à l’ancienne : costume-cravate, toujours élégant, sans une seule tache et des méthodes bien plus raffinées que celles de son héritier naturel, que nous allions rencontrer en 2002.

En effet, Matt Damon est le Jason Bourne que nous avons en tête, celui qui a joué dans quatre des cinq films sortis en salles entre 2002 et 2016 avec la nouvelle approche du personnage. Il est plus jeune (du moins en a-t-il l’air), plus violent et expéditif et, comme beaucoup de héros de l’époque, vulnérable : contrairement au personnage de Richard Chamberlain, il se salit les mains si nécessaire pour se sortir de toute situation dans laquelle il se retrouve.

On ne peut pas dire que Jeremy Renner a joué l’ex-agent parce qu’il ne le fait pas. Son personnage s’appelle Aaron Cross mais il a un lien avec le protagoniste des films car nous apprendrons que, dans le lore de la saga, il a été créé avec un programme de super-soldat similaire à celui qui a fait de Jason Bourne une réalité. Il n’a joué que dans un seul film, en 2012, The Bourne Legacy.

les films bourne

Ce sont tous les films Bourne qui ont été publiés sur la base du personnage créé par Robert Ludlum.

Complot terroriste: l’affaire Bourne (1988)

Ce film est pratiquement inconnu des fans de la saga. Il a été créé en 1988 et reproduit ce que nous dit le premier livre paru en 1980. Nous apprendrons les origines de Jason Bourne et comment son ancien patron a mis sa tête à prix pour l’éliminer sans laisser d’indices. Une mission ratée semble être à l’origine du complot en cours. Vous pouvez le voir sur YouTube maintenant même.

L’affaire Bourne (2002)

Universal a ignoré le film de 1988 et a opté pour un début inédit pour un personnage qui, en dehors des romans, n’était pas très connu. Ici, comme dans le cas du film précédent, l’origine est racontée, l’amnésie dont il souffre après avoir été secouru en haute mer par un bateau de pêche italien et sa fuite pour savoir qui a mis sa tête à prix.

Le mythe Bourne (2004)

Dans ce deuxième opus, il y a peu à expliquer sur qui est le personnage, bien que les problèmes ne soient pas terminés, et bientôt il apprendra qu’il est toujours dans le collimateur d’une organisation trop puissante qui le pousse à devoir vivre caché. et arrêter d’enquêter sur qui il est vraiment. Pourtant, il y aura un moment où vous n’aurez pas d’autre choix que de vous retrouver face à face avec ceux qui sont après vous.

L’ultimatum Bourne (2007)

Un journaliste anglais mettra Jason Bourne sur la piste d’un nom qui semble le rapprocher du mystère de savoir vraiment qui il est et d’où il vient. Tout indique une opération dont il se souvient avoir entendu parler une fois : Blackbriar. Le puzzle n’est toujours pas résolu mais maintenant, c’est un peu plus près de la solution.

L’héritage Bourne (2012)

Aaron Cross est un autre agent comme Jason Bourne qui travaille dans des missions d’infiltration qui se terminent presque toujours par un meurtre, mais une fuite se produit et la nature de ce programme est révélée par ce qui va être révélé au monde entier. Loin de manœuvrer pour le cacher, la solution que prendra l’agence sera d’éliminer les autres agents issus du programme Outcome.

Jason Bourne (2016)

Dans ce film, nous connaîtrons déjà l’identité de Jason Bourne, qui a complètement retrouvé la mémoire. Malheureusement, le nom d’un programme auquel il appartenait et connu sous le nom de Treadstone reviendra dans sa vie, le forçant à sortir de l’ombre et à en savoir plus sur ce qu’ils lui ont fait jusqu’à ce qu’il devienne un meurtrier assoiffé de sang.

La série Jason Bourne

Le cinéma n’a pas seulement été le théâtre des aventures de Jason Bourne, puisque nous avons une fiction disponible sur Prime Video qui est sortie il y a tout juste trois ans.

Pierre de marche (2019)

Cette série est née après la révélation du film Jason Bourne du nom du programme dans lequel il était mis pour le transformer en meurtrier implacable. Ici, vous ne trouverez pas Jason Bourne mais vous trouverez d’autres personnages qui connaîtront les mêmes méthodes d’entraînement et, surtout, ils nous dévoileront quelles sont les caractéristiques surhumaines qu’ils ont mises en œuvre dans chacun d’eux.

Dans quel ordre regarder les films et les séries ?

Si vous souhaitez voir à la fois les séries et les films dans l’ordre chronologique, afin de pouvoir les apprécier tous en même temps :

Pierre de marche (2019) L’affaire Bourne (2002) / Complot terroriste : l’affaire Bourne (1988) Le mythe Bourne (2004) L’ultimatum Bourne (2007) L’héritage Bourne (2012) Jason Bourne (2016)

Où peut-on les voir ?

Netflix a longtemps eu la saga Bourne, mais l’a finalement retirée de son catalogue (à l’exception du dernier film, celui de 2016). Cela a rendu plus difficile de le trouver (mais pas impossible). On vous dit où voir chacun des films :

L’affaire Bourne (2002) : Movistar+, HBO Max et Star+ Le mythe Bourne (2004): Movistar +, HBO Max et Star + The Bourne Ultimatum (2007): Movistar +, HBO Max et Star + L’héritage Bourne (2012): Movistar +, HBO Max et Star + Jason Bourne (2016) : Movistar+, HBO Max, Star+ et Netflix

