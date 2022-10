Comment regarder gratuitement le spécial Charlie Brown Halloween

Joyeux Halloween! Cette année, les spéciaux des fêtes Peanuts et Charlie Brown ne sont pas diffusés à la télévision traditionnelle. Au lieu de cela, ce sont des exclusivités Apple TV +. Mais Apple propose de courtes fenêtres gratuites à quiconque de diffuser – aucun achat nécessaire … voici comment regarder.

La tradition américaine des fêtes d’Halloween consiste à regarder le classique de Peanuts It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.

Cette année, l’émission spéciale n’est pas diffusée sur PBS ni sur aucune chaîne câblée. La maison exclusive de la franchise Peanuts est le service de streaming d’Apple. Pour regarder, vous devrez utiliser l’application Apple TV pour accéder à Apple TV+. Tous les contenus classiques de Peanuts, ainsi que les nouvelles séries originales et les offres spéciales, sont disponibles avec un abonnement Apple TV+.

Mais si vous ne voulez pas avoir de compte et que vous ne voulez pas payer, Apple propose de courtes fenêtres gratuites où les spéciaux de vacances Peanuts sont diffusés gratuitement.

Connectez-vous simplement à Apple TV + du 28 au 31 octobre pour regarder gratuitement C’est la grande citrouille, Charlie Brown.

Vous pouvez accéder à Apple TV+ via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, clés Roku, etc. Vous pouvez également regarder sur PC dans un navigateur Web sur tv.apple.com.

Le mois prochain, vous pourrez célébrer Thanksgiving avec Peanuts gratuitement, de la même manière. La fenêtre gratuite pour A Charlie Brown Thanksgiving s’étend du 23 au 27 novembre. Et le spécial de Noël Peanuts, A Charlie Brown Christmas, est diffusé gratuitement du 22 décembre jusqu’au jour de Noël.

Si vous vous inscrivez à Apple TV+, vous pouvez regarder ces émissions spéciales à tout moment de l’année. Vous pouvez également consulter d’autres contenus Peanuts – comme le Snoopy Show et Snoopy in Space – ainsi que profiter de toutes les émissions de télévision et films originaux Apple TV + dans le catalogue.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :