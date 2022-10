Les fabricants de jeux seront bientôt en concurrence pour un espace de stockage mobile précieusement limité

TL; DR : Les fabricants de jeux mobiles seront bientôt confrontés à une guerre du stockage alors que Sony et Microsoft commencent à proposer des titres triple-A sur les téléphones et les tablettes. Ces titres à gros budget s’accompagnent de fichiers de plus grande taille grâce à des ressources de haute qualité, des doublages et des récits plus longs. Pendant ce temps, de moins en moins de propriétaires d’appareils choisissent de mettre à niveau le stockage en raison des coûts plus élevés.

Le jeu mobile est actuellement confronté à un dilemme imminent. En raison du prix élevé des mises à niveau de stockage, les clients optent plus fréquemment pour un stockage minimum lors de l’achat de nouveaux appareils mobiles. Bloomberg note que la plupart des téléphones phares commencent à 128 Go de stockage, les mises à niveau coûtant jusqu’à 50 % de plus.

Selon International Data Corporation (IDC), la migration vers des téléphones avec plus de stockage a régulièrement diminué depuis 2017, la plupart des propriétaires (41,9 %) optant pour des modèles de 128 Go en 2021. Seuls 2,3 % des acheteurs ont opté pour 512 Go ou 256 Go (14,3 %) Téléphone (s. Ainsi, la grande majorité des propriétaires d’appareils disposent de moins de 128 Go d’espace de stockage pour les jeux, ce qui indique qu’ils deviendront bientôt plus sélectifs dans les titres qu’ils choisissent de télécharger à mesure que les jeux grossissent.

Nous assistons déjà à une expansion de la taille des fichiers. Par exemple, le hit Genshin Impact nécessite 20 Go de stockage (le plus petit téléchargement de 120 Mo de l’App Store n’est qu’un programme d’installation). De nombreux autres titres, dont PUBG Mobile (15 Go) et Diablo Immortal (24 Go), ont des exigences similaires. Ces besoins de stockage supérieurs à la moyenne équivalent à près d’un cinquième de la marque de 128 Go, et cela ne tient pas compte de l’espace pour le système d’exploitation, les images et les fichiers que la plupart des gens ont sur leurs appareils mobiles.

Il est parallèle aux guerres de stockage de la console 2018/2019, avec des jeux comme Grand Theft Auto V, CoD : Black Ops III et Red Dead Redemption 2 nécessitant entre 70 et 105 Go. Ces jeux ont mâché extrêmement rapidement les disques de 500 Go par défaut de la PS4 et de la Xbox One, obligeant les utilisateurs à mettre à niveau leur stockage, ce qui n’est pas trop difficile.

Contrairement aux consoles, le stockage des appareils mobiles n’est pas facilement mis à niveau. Certains androïdes ont des emplacements d’extension microSD, ce qui aide, mais les propriétaires d’appareils Apple sont coincés avec ce qu’ils ont acheté. Quoi qu’il en soit, les besoins de stockage de jeux mobiles ne feront que continuer à croître.

L’acquisition d’Activision Blizzard King par Microsoft, qui n’est pas encore conclue, donne à House Windows Built une source de revenus lucrative provenant de sa division de jeux mobiles King (Candy Crush). Cependant, cela ouvre également la porte à l’introduction de jeux de haut niveau d’Activision et de Blizzard dans l’arène mobile – Call of Duty : Mobile est déjà là. La perspective n’est pas seulement possible, c’est probable, étant donné que Sony a déjà exprimé son intention de percer sur le marché avec sa nouvelle division de jeux mobiles.

Ces développements brossent également un tableau quelque peu sombre pour les petits studios et les développeurs indépendants. Pendant des années, les appareils mobiles ont été le meilleur ami des studios indépendants. Les besoins en ressources plus modestes des téléphones et des tablettes ont quelque peu tenu à distance la concurrence des grands fabricants de PC et de consoles. L’environnement du jeu mobile est en train de changer, et les joueurs devenant de plus en plus sélectifs, les indépendants pourraient avoir un chemin difficile à parcourir.