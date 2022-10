L’iPhone 15 Pro peut remplacer les boutons de volume et d’alimentation cliquables par des boutons à semi-conducteurs

Apple pourrait envisager de remplacer les boutons de volume et d’alimentation cliquables de l’iPhone 15 Pro et Pro Max l’année prochaine par des boutons à semi-conducteurs. L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Actu a partagé ce détail, en le comparant au moment où l’iPhone 7 a remplacé le bouton Accueil cliquable par un bouton Accueil à semi-conducteurs.

Boutons à semi-conducteurs

Actu prédit ce changement se produira sur les modèles d’iPhone haut de gamme sortis au second semestre de l’année prochaine.

« Ma dernière enquête indique que le bouton de volume et le bouton d’alimentation de deux nouveaux modèles d’iPhone 15/2H23 haut de gamme peuvent adopter une conception de bouton à semi-conducteurs (similaire à la conception du bouton d’accueil de l’iPhone 7/8/SE2 & 3) pour remplacer la conception physique/mécanique des boutons », prédit Actu.

Cela indique que c’est un changement que nous pourrions voir sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max… ou Ultra ? Quoi qu’il en soit, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus standard s’en tiendront aux boutons cliquables. Cela pourrait être commercialisé comme une durabilité accrue pour les iPhones haut de gamme. Appelons cela un autre point pour la possibilité de commercialisation « Ultra ».

Trois moteurs Taptic

Comme avec le bouton Accueil, Actu dit qu’Apple s’appuiera sur les moteurs de vibration Taptic Engine pour simuler la sensation d’un clic.

« Comme avec le bouton Accueil, Actu dit qu’Apple s’appuiera sur les moteurs de vibration Taptic Engine pour simuler la sensation d’un clic », écrit Actu. « En raison de ce changement de conception, le nombre de moteurs Taptic utilisés dans chaque iPhone passera de un à trois actuellement. En conséquence, les fournisseurs existants de Taptic Engine, Luxshare ICT (1er fournisseur) et AAC Technologies (2e fournisseur) en seront les principaux bénéficiaires.

L’iPhone 15 devrait également être la première série à abandonner Lightning au profit de l’USB-C. Nous ne sommes qu’à un mois du lancement de l’iPhone 14, et nous avons déjà une idée plus précise de ce à quoi nous attendre dans onze mois.

La prise de Netcost-security.fr

Ce qui peut être le plus intéressant à propos du passage de l’iPhone 15 Pro à l’état solide, c’est que cela pourrait arriver avant l’Apple Watch.

Apple Watch Ultra montre en quelque sorte que vous n’avez pas exactement besoin de boutons à semi-conducteurs pour avoir une durabilité extrême. D’un autre côté, j’ai définitivement gonflé les boutons de volume et d’alimentation des iPhones récents à cause de l’exposition aux éléments et à mon enfant de cinq ans.

Que pensez-vous des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs de l’iPhone 15 Pro ? Moins de pièces à échouer ou plus de complexité avec des moteurs Taptic supplémentaires ? Dites-nous ce que vous en pensez.

