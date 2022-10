Codes de sécurité de Call of Duty: Modern Warfare II

Comment ouvrir des coffres-forts dans Call of Duty: Modern Warfare II

Tout au long de l’histoire nous croiserons un total de 3 coffres-forts, des armoires renforcées qui abriteront de succulents cadeaux qui vous aideront à mener à bien la mission de manière plus simple (qui rejetterait un pistolet avec silencieux en pleine mission d’infiltration ?) .

Voici les trois coffres-forts que vous trouverez et leurs codes correspondants :

La mission sans nom

Dans cette mission, nous devrons nous approcher furtivement du manoir du Nameless One. Lorsque le masque de ski est mis sur votre tête et que la mission de furtivité et d’infiltration commence, vous devez vous rendre dans la zone supérieure du bâtiment (objectif initial de la mission) et entrer dans la chambre de Diego. Vous y trouverez un placard, et à l’intérieur le coffre-fort tant attendu.

Le code du coffre est : 02-02-80

Rappelez-vous également que dans cette mission, vous pouvez jeter un œil au garage pour découvrir un arsenal d’armes et obtenir un pistolet avec silencieux.

Mission solo (cafétéria)

Ils t’ont abandonné à Las Almas et tu dois te trouver une vie. Parmi les allées, vous trouverez des ressources avec lesquelles fabriquer des outils pour vous défendre, et vous aurez besoin de tout pour pouvoir affronter ce qui vous attend.

Sur votre chemin, vous tomberez sur un piège de câbles reliés à un fusil de chasse qui s’activera en ouvrant une porte. Montez à l’étage et traversez un couloir pour ouvrir une autre porte que quelqu’un sur le point de la gifler essayait d’ouvrir. Traversez le couloir et entrez dans la cafétéria. À gauche, vous trouverez la porte du bureau du directeur, et à l’intérieur, le coffre-fort vous attendra.

Le code du coffre-fort est : 10-10-80

Mission solo (atelier mécanique)

Avant d’atteindre l’église pour rencontrer Ghost, vous devez connaître un atelier mécanique appelé El Maistro qui se trouve à côté de la cafétéria. Vous le verrez sur le côté droit si vous regardez le café depuis la rue, vous ne devriez donc pas le manquer. La porte est légèrement surélevée, vous devrez passer en dessous pour entrer dans le garage puis vous rendre au bureau du gérant. Là-bas, vous aurez le coffre-fort.

Le code du coffre est : 37-60-80

Ce sont les trois coffres-forts que vous pouvez trouver tout au long du jeu. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez compacts dans l’histoire, puisqu’ils se trouvent essentiellement dans les missions furtives. Il n’y a pas plus de coffres-forts que ceux-ci, alors ne cherchez pas plus loin. Vous pouvez maintenant arrêter de vérifier chaque coin de la carte.