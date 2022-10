Plus de fonctionnalités de connectivité Android vers Windows 11

En bref : Avant même son lancement, Microsoft promettait d’apporter la connectivité Android à Windows 11 pour offrir aux utilisateurs une fonctionnalité similaire à celle que les clients iPhone apprécient depuis longtemps avec les Mac. Un nouveau regard sur une roadmap pour les développeurs met en lumière les éléments Android se dirigeant vers l’expérience Windows.

Une page GitHub pour les développeurs de sous-systèmes Windows-Android a révélé la roadmap de Microsoft pour améliorer la compatibilité Android sur Windows 11. Les plans de la société incluent l’intégration d’Android 13 récemment publié.

La roadmap affiche une colonne pour les fonctionnalités de l’application Android que Microsoft a implémentées ou le fera bientôt et une autre pour les plans futurs. Ce dernier mentionne l’ajout du prise en charge d’Android 13 et répertorie des outils tels que le transfert de fichiers, les raccourcis, l’image dans l’image et l’accès au réseau local par défaut.

Dans la colonne « fonctionnalités actuelles », Microsoft travaille toujours sur les widgets Android, l’accès Bluetooth direct, BLE, la sauvegarde et la restauration de fichiers, les DRM matériels, l’image dans l’image, les vignettes rapides et l’USB. Quelques-unes des nombreuses fonctions déjà disponibles incluent le prise en charge des caméras avant et arrière, Ethernet, GPS, le prise en charge de l’affichage secondaire, la compatibilité des manettes de jeu, WebView et la gestion des fenêtres de forme libre.

La compatibilité de l’application Android promise par Microsoft avec Windows 11 a été rendue publique avec la première mise à jour en février. Microsoft a publié la fonctionnalité dans un état « prévisualisé », permettant aux utilisateurs d’accéder à environ 1 000 applications Android à partir de l’Amazon AppStore. Les utilisateurs peuvent également télécharger des fichiers APK. Les développeurs continueront à implémenter plus de fonctionnalités au fil du temps.

Google a lancé Android 13 pour ses téléphones Pixel en août, et il arrivera sur d’autres appareils plus tard cette année. La plupart des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour majeure du système d’exploitation traitent de la sécurité, de la confidentialité et de la personnalisation. Les utilisateurs d’Android ont obtenu des contrôles plus précis sur les fichiers auxquels les applications peuvent accéder et une plus grande compatibilité croisée avec les tablettes et les Chromebooks. On ne sait pas dans quelle mesure cette nouvelle fonctionnalité pourrait se retrouver dans les applications Android pour Windows 11.

Les fonctionnalités Android nouvelles et à venir dans Windows 11 font suite à la mise à jour 22H2 que Microsoft a commencé à déployer en septembre. Le correctif comprend une nouvelle application de montage vidéo, des modifications du menu Démarrer, un étalonnage HDR, la sécurité Smart App Control, etc. Il actualise également l’Explorateur de fichiers, lui donnant une nouvelle page d’accueil. Les développeurs ajoutent également des onglets de type navigateur fin octobre.

L’adoption par les utilisateurs a été quelque peu tiède sur Windows 11. Des mesures récentes indiquent que Windows 11 gagne du terrain beaucoup plus lentement que Windows 10, principalement en raison des exigences CPU onéreuses du nouveau système d’exploitation. Un nombre important de systèmes peuvent ne pas le prendre en charge du tout.