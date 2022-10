tvOS 16.2 beta apporte la reconnaissance vocale multi-utilisateurs à Siri sur Apple TV, voici comment cela fonctionne

Apple a publié cette semaine la première version bêta d’iOS 16.2 pour les développeurs, qui s’accompagne d’améliorations globales et de nouvelles fonctionnalités. La société a également publié la version bêta de tvOS 16.2, et la mise à jour apporte une fonctionnalité importante à Apple TV : la reconnaissance vocale multi-utilisateurs lors de l’utilisation de Siri.

La reconnaissance vocale Siri arrive sur Apple TV avec tvOS 16.2

Comme l’a noté Juge Sigmund sur Twitter, la dernière mise à jour bêta du système d’exploitation Apple TV permet la reconnaissance vocale multi-utilisateurs pour Siri. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il s’agit d’une fonctionnalité déjà disponible sur le HomePod qui identifie les voix de différentes personnes afin qu’elles puissent faire des demandes personnelles à Siri en fonction de leurs propres données.

Étant donné que la fonctionnalité est intégrée aux profils utilisateur Apple TV, Siri peut modifier les profils, lire des chansons ou donner des recommandations en fonction de la voix de l’utilisateur qui parle à l’assistant virtuel. tvOS est même capable d’associer le profil vocal de l’iPhone de l’utilisateur pour identifier automatiquement sa voix.

Siri peut reconnaître votre voix pour changer de profil, jouer votre musique ou donner une vidéo personnalisée

recommandations. Si votre Apple TV est dans votre maison ou ajoutée à votre maison plus tard, votre profil vocal Siri de votre iPhone sera associé à votre maison afin que Siri puisse reconnaître votre voix sur cette Apple TV et tout appareil actuel ou futur compatible Siri dans votre maison. .

Cependant, du moins selon Judge, la fonctionnalité « ne semble pas être entièrement fonctionnelle » dans cette version bêta. Bien sûr, Apple a encore beaucoup de temps pour tout réparer avant que tvOS 16.2 ne soit rendu public.

Siri sur Apple TV se dote d’une nouvelle interface

Avec tvOS 16.1, qui a récemment été mis à la disposition de tous les utilisateurs, Apple a introduit une nouvelle interface plus moderne pour Siri sur Apple TV, similaire à celle de l’iPhone et de l’iPad. Comme nous l’avons détaillé sur Netcost-security.fr, la nouvelle interface Siri de tvOS 16.1 est plus compacte et propose plus d’animations. Bien sûr, cette interface est également présente dans la bêta de tvOS 16.2.

Voici comment Apple le décrit :

Siri sur Apple TV propose une refonte complète et sera capable de reconnaître la voix de chaque utilisateur, afin qu’ils puissent facilement accéder à leurs films, émissions, musique, jeux et applications, et reprendre là où ils se sont arrêtés. En utilisant la télécommande Siri et en demandant « Que dois-je regarder ? » les utilisateurs peuvent obtenir des recommandations personnalisées. La conception plus compacte de Siri sur Apple TV permet aux utilisateurs de visualiser rapidement les résultats sans laisser l’action à l’écran.

On ne sait pas encore quand Apple mettra tvOS 16.2 à la disposition du public, mais la mise à jour devrait être publiée d’ici la fin de l’année. En plus de tvOS 16.2, Apple a également testé de nouvelles versions bêta pour iOS 16.2 et iPadOS 16.2 avec une nouvelle architecture HomeKit, des améliorations des activités en direct et une prise en charge de l’affichage externe avec Stage Manager pour les utilisateurs d’iPad.

